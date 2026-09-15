Шукав місце для кемпінгу в Google Maps: знайшов кратер шириною 25 кілометрів

Історія знає чимало випадкових відкриттів, але знайти велетенський метеоритний кратер під час вибору місця для намету – випадок справді унікальний.

Жоель Лапуант, астроном-аматор із Канади, просто планував відпочинок на дикій природі у віддаленому регіоні Квебеку Кот-Норд. Гортаючи супутникові онлайн-карти біля озера Марсаль, він звернув увагу на дивну правильну форму рельєфу – велетенське коло діаметром у десятки кілометрів, яке разюче нагадувало наслідки космічного удару, розповідає NASA,

Не вагаючись, чоловік написав фахівцям, і ця цікавість запустила ланцюг подій, що сколихнув планетарну геологію. Раніше вважалося, що незвичні породи в цьому глухому куточку утворилися через давнє виверження підземного вулканічного жерла – діатреми.

Експедиція на шляху до неймовірного відкриття / Фото NASA

Наукова спільнота спершу поставилася до листа туриста зі здоровим скепсисом. Проте ідея настільки заінтригувала професора Гордона Осінського – провідного геолога Західного університету та експерта програми NASA "Артеміда", – що він спорядив повноцінну наукову експедицію у дикі канадські нетрі.

Дорога до таємничого озера перетворилася на виживання. Гідролітак не зміг підійти впритул до берега, тож ученим довелося брести пів сотні метрів крижаною водою з важким обладнанням на плечах. На суші на них чекали суцільні трясовини, хмари комах і непролазна чагарникова тайга, яку Осінський назвав найважчим випробуванням за всю свою практику на шести континентах.

Але страждання окупилися вже на другий день: серед скель дослідники натрапили на конуси розбиття – специфічні радіальні тріщини в гірських породах, які утворюються винятково під дією колосального тиску під час падіння метеорита. Це єдиний незаперечний доказ космічного удару, який видно неозброєним оком. Виявилося, що астероїд вибив колосальну воронку завширшки 25 кілометрів із центральним підняттям та крутими урвищами.

За попередніми оцінками, катастрофа сталася близько 390 мільйонів років тому. За масштабами виділеної енергії удар такого небесного тіла сьогодні миттєво стер би з лиця землі будь-який сучасний мегаполіс і спричинив глобальний колапс клімату. За погодженням із місцевою корінною радою Інну Екуанітшіта велетенський кратер назвали Ухакатік. Це найбільша підтверджена ударна структура на планеті, виявлена з 2018 року, яка ще раз доводить: навіть сидячи вдома перед екраном комп'ютера, уважний дослідник здатен зробити прорив, що змінить підручники з історії Землі.