Жоэль Лапуант, астроном-любитель из Канады, просто планировал отдых на лоне природы в отдаленном регионе Квебека – Кот-Норд. Листая спутниковые онлайн-карты в районе озера Марсаль, он обратил внимание на странную правильную форму рельефа – гигантский круг диаметром в десятки километров, который поразительно напоминал последствия космического удара, сообщает NASA,

Не раздумывая, мужчина написал специалистам, и эта находка запустила цепь событий, всколыхнувшую планетарную геологию. Ранее считалось, что необычные породы в этом глухом уголке образовались в результате древнего извержения подземного вулканического жерла – диатремы.

Экспедиция на пути к невероятному открытию / Фото NASA

Научное сообщество сначала отнеслось к письму туриста со здоровым скепсисом. Однако идея настолько заинтриговала профессора Гордона Осинского – ведущего геолога Западного университета и эксперта программы NASA "Артемида", – что он организовал полноценную научную экспедицию в дикие канадские дебри.

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Путь к таинственному озеру превратился в борьбу за выживание. Гидросамолет не смог подойти вплотную к берегу, поэтому ученым пришлось бродить полсотни метров по ледяной воде с тяжелым оборудованием на плечах. На суше их ждали сплошные трясины, облака насекомых и непроходимая кустарниковая тайга, которую Осинский назвал самым тяжелым испытанием за всю свою практику на шести континентах.

Но страдания окупились уже на второй день: среди скал исследователи наткнулись на конусы разбития – специфические радиальные трещины в горных породах, которые образуются исключительно под действием колоссального давления во время падения метеорита. Это единственное неопровержимое доказательство космического удара, которое видно невооруженным глазом. Оказалось, что астероид выбил колоссальную воронку шириной 25 километров с центральным поднятием и крутыми обрывами.

По предварительным оценкам, катастрофа произошла около 390 миллионов лет назад. По масштабам выделенной энергии удар такого небесного тела сегодня мгновенно стер бы с лица земли любой современный мегаполис и вызвал бы глобальный климатический коллапс. По согласованию с местной Радой коренных народов Инну Экуанитшита гигантский кратер назвали Ухакатик. Это крупнейшая подтвержденная ударная структура на планете, обнаруженная с 2018 года, которая еще раз доказывает: даже сидя дома перед экраном компьютера, внимательный исследователь способен совершить прорыв, который изменит учебники по истории Земли.