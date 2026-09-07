У глибинах океану зняли "безголового курячого монстра": дивна істота вміє літати над дном

Глибоководні простори світового океану населені створіннями, чий вигляд перевершує найсміливішу фантастику, проте навіть серед них істота з неофіційною назвою "безголовий курячий монстр" стоїть окремо від усіх.

Своє саркастичне прізвисько вона отримала від операторів глибоководних дистанційних батискафів. У променях потужних прожекторів напівпрозоре багряне тіло створіння дійсно нагадує сиру випотрошену тушку курки без голови, розповідає Ocean explorer.

Водночас біологи та океанографи нерідко називають цю дивовижну істоту поетичніше – "іспанською танцівницею", завдяки її неймовірно плавним, хвилеподібним і майже гіпнотичним рухам у товщі води.

Унікальний плавець серед повільних повзунів

З наукового погляду цей "монстр" – глибоководний морський огірок (голотурія) виду Enypniastes eximia, близький родич морських зірок та їжаків. Більшість представників голкошкірих проводять усе своє життя, мляво повзаючи по дну, і здатні відштовхнутися від ґрунту лише в екстремальних випадках рятування від хижаків.

Унікальна істота: дивіться відео

Проте для Enypniastes eximia вільне ширяння у воді – це справжній стиль життя.

Анатомічні крила-вітрила

Спеціальні перетинчасті вирости по краях драглистого тіла працюють як весла або крила, дозволяючи огірку легко відриватися від дна та долати солідні відстані.

Підводний балет

Пульсуючи всім тілом, голотурія граційно злітає вгору, коли потрібно врятуватися від донних мисливців або знайти нове багате пасовище.

Світловий захист

У моменти стресу істота здатна випромінювати біолюмінесцентне сяйво, засліплюючи нападника в суцільній темряві абісальної зони.

Дієта на "морському снігу"

Попри лякаючу назву, "безголовий курячий монстр" абсолютно безневинний і виконує в екосистемі роль незамінного санітара дна. Коли приходить час трапези, створіння плавно опускається на мулистий ґрунт і розгортає віяло щупалець, розташованих навколо ротового отвору. Ними воно методично згрібає пухкий осад і ласує так званим "морським снігом" – органічними рештками рослин, планктону та поживних часток, які безперервним потоком осідають із верхніх освітлених шарів океану на глибину кількох кілометрів.

Наповнивши прозорий кишечник поживним мулом, підводний плавець знову змахує крилами й здіймається в чорну товщу води, продовжуючи свій нескінченний танець на дні планети.