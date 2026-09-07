У глибинах океану зняли "безголового курячого монстра": дивна істота вміє літати над дном
Глибоководні простори світового океану населені створіннями, чий вигляд перевершує найсміливішу фантастику, проте навіть серед них істота з неофіційною назвою "безголовий курячий монстр" стоїть окремо від усіх.
Своє саркастичне прізвисько вона отримала від операторів глибоководних дистанційних батискафів. У променях потужних прожекторів напівпрозоре багряне тіло створіння дійсно нагадує сиру випотрошену тушку курки без голови, розповідає Ocean explorer.
Водночас біологи та океанографи нерідко називають цю дивовижну істоту поетичніше – "іспанською танцівницею", завдяки її неймовірно плавним, хвилеподібним і майже гіпнотичним рухам у товщі води.
Унікальний плавець серед повільних повзунів
З наукового погляду цей "монстр" – глибоководний морський огірок (голотурія) виду Enypniastes eximia, близький родич морських зірок та їжаків. Більшість представників голкошкірих проводять усе своє життя, мляво повзаючи по дну, і здатні відштовхнутися від ґрунту лише в екстремальних випадках рятування від хижаків.
Унікальна істота: дивіться відео
Проте для Enypniastes eximia вільне ширяння у воді – це справжній стиль життя.
- Анатомічні крила-вітрила
Спеціальні перетинчасті вирости по краях драглистого тіла працюють як весла або крила, дозволяючи огірку легко відриватися від дна та долати солідні відстані.
- Підводний балет
Пульсуючи всім тілом, голотурія граційно злітає вгору, коли потрібно врятуватися від донних мисливців або знайти нове багате пасовище.
- Світловий захист
У моменти стресу істота здатна випромінювати біолюмінесцентне сяйво, засліплюючи нападника в суцільній темряві абісальної зони.
Дієта на "морському снігу"
Попри лякаючу назву, "безголовий курячий монстр" абсолютно безневинний і виконує в екосистемі роль незамінного санітара дна. Коли приходить час трапези, створіння плавно опускається на мулистий ґрунт і розгортає віяло щупалець, розташованих навколо ротового отвору. Ними воно методично згрібає пухкий осад і ласує так званим "морським снігом" – органічними рештками рослин, планктону та поживних часток, які безперервним потоком осідають із верхніх освітлених шарів океану на глибину кількох кілометрів.
Наповнивши прозорий кишечник поживним мулом, підводний плавець знову змахує крилами й здіймається в чорну товщу води, продовжуючи свій нескінченний танець на дні планети.