Свое саркастическое прозвище она получила от операторов глубоководных дистанционно управляемых батискафов. В лучах мощных прожекторов полупрозрачное багряное тело существа действительно напоминает сырую потрошенную тушку курицы без головы, рассказывает Ocean explorer.
В то же время биологи и океанографы нередко называют это удивительное существо более поэтично – "испанской танцовщицей", благодаря его невероятно плавным, волнообразным и почти гипнотическим движениям в толще воды.
Уникальный пловец среди медлительных ползунов
С научной точки зрения этот "монстр" – глубоководный морской огурец (голотурия) вида Enypniastes eximia, близкий родственник морских звезд и ежей. Большинство представителей иглокожих проводят всю свою жизнь, вяло ползая по дну, и способны оттолкнуться от грунта лишь в экстремальных случаях спасения от хищников.
Уникальное существо: смотрите видео
Однако для Enypniastes eximia свободное парение в воде – это настоящий образ жизни.
- Анатомические крылья-паруса
Специальные перепончатые выросты по краям студенистого тела работают как весла или крылья, позволяя огурцу легко отрываться от дна и преодолевать значительные расстояния.
- Подводный балет
Пульсируя всем телом, голотурия грациозно взмывает вверх, когда нужно спастись от донных хищников или найти новое богатое пастбище.
- Световая защита
В моменты стресса существо способно излучать биолюминесцентное сияние, ослепляя нападавшего в полной темноте абиссальной зоны.
Рацион из "морского снега"
Несмотря на пугающее название, "безголовый куриный монстр" абсолютно безобиден и выполняет в экосистеме роль незаменимого санитара дна. Когда приходит время трапезы, существо плавно опускается на илистый грунт и расправляет веер щупалец, расположенных вокруг ротового отверстия. Ими оно методично сгребает рыхлый осадок и лакомится так называемым "морским снегом" – органическими остатками растений, планктона и питательных частиц, которые непрерывным потоком оседают из верхних освещенных слоев океана на глубину нескольких километров.
Наполнив прозрачный кишечник питательным илом, подводный пловец вновь взмахивает крыльями и поднимается в черную толщу воды, продолжая свой бесконечный танец на дне планеты.