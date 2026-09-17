Біля станції "Академік Вернадський" народилося перше малятко тюленя: вчені запрошують дати імʼя

Поки в Україні настала осінь, у далекій крижаній Антарктиці вирує весна – час пробудження природи та появи нового життя.

Для команди українських полярників на станції "Академік Вернадський" ця пора завжди особлива, адже на світ з'являються наймиліші мешканці континенту, розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Цьогорічний сезон розмноження тюленів Ведделла офіційно відкрито. Поблизу станції народилося перше чарівне малятко з великими темними очима та густою пухнастою шубкою.

Як мартини допомогли відкрити диво

Новонародженого пухнастика помітили на сусідньому острові Вінтер, що розташований якраз навпроти острова Галіндез, де базується українська місія. Знайти маля допоміг щасливий випадок і спостережливість біолога 31-ї Української антарктичної експедиції Кирила Суліми.

Милість дня / Фото Antarctic Center

Працюючи на човні у відкритій воді, науковець звернув увагу на зграю мартинів, що підозріло метушилися над кригою. Зазвичай ці птахи злітаються туди, де є пожива – зокрема плацента після пологів самиць. Піднявши дрон, біолог побачив маму-тюленицю та її крихітне дитинча, яке щойно зробило перші подихи на холодному антарктичному повітрі.

Малятко тюленя / Фото Antarctic Center

Дослідник встиг випередити птахів і відібрати цінні біологічні зразки, які допоможуть вивчити вплив кліматичних змін і забруднення океану на морських ссавців.

Рекордні темпи росту та конкурс на ім'я

Зараз малюк разом із турботливою мамою ніжиться на льоду й почувається чудово. При народженні такі крихітки важать близько 25 – 30 кілограмів, але залишаються мініатюрними недовго.

Завдяки маминому молоку, жирність якого сягає неймовірних 54%, тюленя зростатиме шаленими темпами й уже за три місяці вигодовування набере солідні 90 кілограмів, перетворюючись на вгодованого 400-кілограмового велетня.

Українські полярники продовжують добру традицію та запрошують усіх українців придумати ім'я для крихітки. Оскільки стать пухнастика поки залишається таємницею, приймаються універсальні варіанти, а автор найкращої ідеї отримає особливий подарунок – пам'ятний шеврон експедиції.