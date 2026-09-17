Для команды украинских полярников на станции "Академик Вернадский" это время всегда особенное, ведь на свет появляются самые милые обитатели континента, рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

В этом году сезон размножения тюленей Ведделла официально открыт. Недалеко от станции родился первый очаровательный малыш с большими темными глазами и густой пушистой шерсткой.

Как кайры помогли открыть чудо

Новорожденного пушистика заметили на соседнем острове Винтер, что расположен прямо напротив острова Галиндез, где базируется украинская миссия. Найти малыша помогли счастливый случай и наблюдательность биолога 31-й Украинской антарктической экспедиции Кирилла Сулимы.

Милость дня / Фото Antarctic Center

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Работая на лодке в открытом море, ученый обратил внимание на стаю кайр, которые подозрительно суетились над льдом. Обычно эти птицы слетаются туда, где есть пища – в частности, плацента после родов самок. Запустив дрон, биолог увидел маму-тюленю и ее крошечного детеныша, который только что сделал первые вздохи на холодном антарктическом воздухе.

Малыш-тюлень / Фото Antarctic Center

Исследователь успел опередить птиц и отобрать ценные биологические образцы, которые помогут изучить влияние климатических изменений и загрязнения океана на морских млекопитающих.

Рекордные темпы роста и конкурс на имя

Сейчас малыш вместе с заботливой мамой нежится на льду и чувствует себя прекрасно. При рождении такие крошки весят около 25–30 килограммов, но остаются миниатюрными недолго.

Благодаря материнскому молоку, жирность которого достигает невероятных 54%, тюлененок будет расти с бешеной скоростью и уже через три месяца вскармливания наберет солидные 90 килограммов, превратившись в упитанного 400-килограммового гиганта.

Украинские полярники продолжают добрую традицию и приглашают всех украинцев придумать имя для крошки. Поскольку пол пушистика пока остается тайной, принимаются универсальные варианты, а автор лучшей идеи получит особый подарок – памятный шеврон экспедиции.