Небеса розгнівалися прямо посеред кривавої різанини: затемнення зупинило давню війну за секунди

Військова історія людства знає тисячі прикладів, коли долю масштабних битв вирішували полководницький геній, раптова зрада чи чисельна перевага. Проте одного разу на стародавньому полі бою сталося те, що назавжди позбавило воїнів жаги крові без жодного наказу генералів.

Посеред запеклої січі, коли дзвін клинків і крики поранених заглушали все довкола, блакитне небо раптом згасло, а полуденне сонце перетворилося на чорну діру в оточенні примарного сяйва. Для людей античної епохи це виглядало не просто страшним природним феноменом, а прямим ультиматумом розлючених богів, розповідає Research Gate.

Шість років ненависті на берегах річки Галіс

Криваве протистояння між двома наймогутнішими державами того часу —–Лідійським царством на чолі з Аліаттом та войовничою Мідією під проводом царя Кіаксара – тривало довгих шість років. Жодна зі сторін не бажала поступатися пануванням у Малій Азії, а виснажливі сутички лише множили взаємні образи.

Черговий вирішальний бій розгорнувся біля річки Галіс (нині річка Кизил-Ірмак на території сучасної Туреччини). Обидві армії зійшлися в запеклому рукопашному бою, налаштовані битися до повного винищення суперника, доки над їхніми головами не почало розгортатися астрономічне диво.

Запеклий бій зупинив Всесвіт / Фото Bitter Sweet Pictures

Коли день став глупою ніччю

У розпал битви сонячний диск почав стрімко тьмяніти. Температура повітря різко впала, повіяв холодний вітер, на небі спалахнули яскраві зорі, а землю огорнули глибокі сутінки.

Для солдатів, які нічого не знали про рух небесних тіл і орбіту Місяця, це виглядало так, ніби саме світило померло, а світ стоїть на порозі апокаліпсису. Залізо випадало з тремтячих рук, бійці падали на коліна просто серед поля, охоплені містичним жахом.

Обидва царі без вагань розцінили темряву як гнів вищих сил через безглузде кровопролиття. Бій було негайно зупинено, а запеклі вороги не просто склали зброю, а поспішили якнайшвидше скріпити мир шлюбним союзом між дітьми правителів.

Перший науковий прогноз в історії людства

Дивовижності цій події додає той факт, що для однієї людини затемнення зовсім не було сюрпризом. За свідченнями давньогрецьких істориків, видатний філософ і математик Фалес Мілетський зумів заздалегідь розрахувати приблизний час настання цього явища, спираючись на вавилонські астрономічні таблиці циклів саросу, та попередив жителів Іонії. Так сліпий забобонний страх одних і чистий тріумф людського розуму іншого назавжди змінили хід історії, перетворивши цю подію на першу точно датовану в літописах битву.