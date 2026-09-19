Посеред запеклої січі, коли дзвін клинків і крики поранених заглушали все довкола, блакитне небо раптом згасло, а полуденне сонце перетворилося на чорну діру в оточенні примарного сяйва. Для людей античної епохи це виглядало не просто страшним природним феноменом, а прямим ультиматумом розлючених богів, розповідає Research Gate.

Шість років ненависті на берегах річки Галіс

Криваве протистояння між двома наймогутнішими державами того часу —–Лідійським царством на чолі з Аліаттом та войовничою Мідією під проводом царя Кіаксара – тривало довгих шість років. Жодна зі сторін не бажала поступатися пануванням у Малій Азії, а виснажливі сутички лише множили взаємні образи.

Черговий вирішальний бій розгорнувся біля річки Галіс (нині річка Кизил-Ірмак на території сучасної Туреччини). Обидві армії зійшлися в запеклому рукопашному бою, налаштовані битися до повного винищення суперника, доки над їхніми головами не почало розгортатися астрономічне диво.

Запеклий бій зупинив Всесвіт / Фото Bitter Sweet Pictures

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Коли день став глупою ніччю

У розпал битви сонячний диск почав стрімко тьмяніти. Температура повітря різко впала, повіяв холодний вітер, на небі спалахнули яскраві зорі, а землю огорнули глибокі сутінки.

Для солдатів, які нічого не знали про рух небесних тіл і орбіту Місяця, це виглядало так, ніби саме світило померло, а світ стоїть на порозі апокаліпсису. Залізо випадало з тремтячих рук, бійці падали на коліна просто серед поля, охоплені містичним жахом.

Обидва царі без вагань розцінили темряву як гнів вищих сил через безглузде кровопролиття. Бій було негайно зупинено, а запеклі вороги не просто склали зброю, а поспішили якнайшвидше скріпити мир шлюбним союзом між дітьми правителів.

Перший науковий прогноз в історії людства

Дивовижності цій події додає той факт, що для однієї людини затемнення зовсім не було сюрпризом. За свідченнями давньогрецьких істориків, видатний філософ і математик Фалес Мілетський зумів заздалегідь розрахувати приблизний час настання цього явища, спираючись на вавилонські астрономічні таблиці циклів саросу, та попередив жителів Іонії. Так сліпий забобонний страх одних і чистий тріумф людського розуму іншого назавжди змінили хід історії, перетворивши цю подію на першу точно датовану в літописах битву.