Куртизанки на вівтарі: як Караваджо змусив Рим молитися на найвідоміших грішниць

Рим на зламі XVI та XVII століть був містом разючих контрастів. У повітрі, де густо змішувалися аромати церковного ладану та сморід відкритих стічних канав, витала напруга Контрреформації. Католицька церква, оговтуючись від нищівних ударів протестантизму, відчайдушно потребувала нового мистецтва.

Такого, що могло б повернути вірян до храмів, вразити їхню уяву та змусити відчути божественну присутність. Епоха Високого Відродження з її ідеалізованими, майже безтілесними фігурами та титанічними, недосяжними героями Мікеланджело поступово відходила в минуле. Люди прагнули дива, але дива відчутного. І саме в цей час на арену виходить Мікеланджело Мерізі да Караваджо – людина, яка назавжди змінила траєкторію світового мистецтва, жорстоко опустивши небеса на брудну римську бруківку. І більше про нього та міфи, які витають навколо цієї персоналії, вам розповість 24 Канал!

Караваджо свідомо й категорично відкинув канони, які століттями плекалися в академіях. Замість того, щоб малювати традиційних святих, які піднесено ширяють у небесах, він показав Риму героїв зі зморшками, глибокими мозолями на руках, поламаними нігтями та брудними п'ятами. Його філософія була настільки ж простою, наскільки й шокуючою: справжня віра має виглядати так, ніби біблійні події відбуваються просто зараз, у темному, вологому провулку району Трастевере. Він вирішив, що Христос і апостоли були звичайними людьми з плоті та крові, а отже, їхній біль, їхній піт і їхня бідність мають бути зафіксовані на полотні з безжальною, майже фотографічною точністю.

Але навколо картин Караваджо витає безліч міфів

У популярній літературі часто пишуть, що Караваджо малював у техніці alla prima (швидкий живопис за один сеанс) і взагалі не робив ескізів. Сучасні рентгенологічні дослідження доводять інше. Його живопис був дуже складним і багатошаровим. Караваджо дійсно не робив чорнових малюнків на папері вугіллям чи олівцем. Натомість він використовував техніку incisioni – гострим кінцем стилоса або ручкою пензля він буквально видряпував контури майбутніх фігур на вологому темному ґрунті полотна, а вже потім вибудовував свою геніальну світлотінь.

Цей безкомпромісний натуралізм став справжнім ляпасом для вищого духовенства. Ватикан опинився в пастці: з одного боку, картини Караваджо викликали неймовірний емоційний відгук у простих парафіян, з іншого – вони відверто порушували всі мислимі правила церковного етикету. Художник грав із вогнем, і його головною зброєю став не лише пензель, а й вибір тих, хто стояв перед його мольбертом.

Як римські куртизанки ставали Мадоннами

Деталізація методу Караваджо розкриває його глибоку зневагу до штучності. Він категорично відмовлявся від послуг професійних натурників, які вміли приймати завчені, театральні пози. Його студія була облаштована в орендованій кімнаті з пробитим у стелі отвором для створення драматичного спрямованого світла (за що орендодавиця Пруденція Бруні навіть подала на нього до суду).

Стверджувати, що Караваджо запрошував позувати виключно "жебраків і п'яниць із найближчих таверн" – означає повторювати пропаганду його заздрісників. Цей міф запустили його конкуренти, аби знецінити його роботу. Насправді для апостолів позували звичайні ремісники, знайомі художника та інші митці. Проте для елітарного академічного Риму зображення звичайної людини праці на вівтарному полотні вже здавалося "жебрацтвом".



Для його картин позували звичайні люди, а не натурники / Фото Britannica

Але найбільший скандал викликав його вибір моделей для написання жіночих святих. Для образів Мадонн Караваджо позували найвідоміші римські куртизанки. Це не були безіменні жінки з вулиці; це були елітні повії, чиї обличчя чудово знала світська верхівка. Філліде Меландроні стала обличчям святої Катерини Александрійської, а Маддалена Антоньєтті (відома як Лена) позувала для однієї з найскандальніших робіт – "Мадонни ді Лорето" (або "Мадонни паломників").

Коли картину урочисто відкрили в церкві Сант-Агостіно, натовп ахнув. На полотні Діва Марія стояла на порозі облупленого будинку. Але шок викликала не лише впізнавана фігура Лени. Прямо перед очима вірян, на самому передньому плані, Караваджо зобразив двох паломників. Їхні босі ноги, вкриті дорожнім брудом, були виписані з такою деталізацією, що здавалося, ніби вони зараз забруднять вівтар. Як писав біограф Джованні Бальйоне: "через цю деталь із брудними ногами народ здійняв великий галас".



Для "Мадонни ді Лорето" позувала повія / Фото Wikimedia

Кульмінація скандалу: "Смерть Марії" та межа між життям і смертю

У 1601 році художник отримав престижне замовлення від Лаерціо Керубіні на створення вівтарного образу "Смерть Марії" для церкви Санта-Марія-делла-Скала. Згідно з католицькою догматикою, Діва Марія не померла звичайною людською смертю (це називали "Успінням"). Традиційно художники зображували цей момент як світлий перехід в оточенні ангелів.

Але Караваджо зобразив жорстоку реальність фізичної смерті. На його полотні лежало реалістичне тіло мертвої жінки з хворобливим відтінком шкіри та роздутим животом. Навколо неї стояли апостоли – змучені горем старі чоловіки, які плакали, ховаючи обличчя.

Легенда стверджує, що натурницею для Богородиці стала повія, чиє тіло щойно виловили з Тибру, а роздутий живіт – наслідок утоплення. Сучасна наука повністю спростовує цю драматичну вигадку. Караваджо часто відвідував римські шпиталі (наприклад, лікарню Консолаціоне), де вивчав анатомію хворих і померлих. Роздутий живіт і зеленувата шкіра на картині – це клінічно точне відображення природних трупних змін (поствітального здуття), які художник переніс на полотно з безжальною чесністю.

Кармеліти були шоковані. Вони категорично відмовилися вішати це "богохульство" у своєму храмі, і картину негайно зняли з вівтаря.

Поки духовенство відкидало картини Караваджо, світська еліта шикувалася за ними в чергу. Щойно кармеліти відмовилися від "Смерті Марії", її миттєво придбав герцог Мантуанський Вінченцо I Гонзага.

Головну роль у цій покупці відіграв геніальний фламандець Пітер Пауль Рубенс, який тоді перебував у Римі як стипендіат мантуанського двору. Він переконав герцога, що ця картина – віха в історії живопису. Перед тим як полотно відправили до Мантуї, Рубенс домігся її публічного показу, куди тиждень сходилися натовпи римських художників.



Скандальна картина "Смерть Марії" / Фото Wikimedia

Революція, яку неможливо скасувати чи спалити

Караваджо заплатив за свій безкомпромісний стиль високу ціну. Його життя перетворилося на низку дуелей, судових позовів та втеч.

Вважається, що Караваджо вбив Рануччо Томассоні через сварку під час гри в паллакорду (аналог тенісу). Насправді гра була лише формальним приводом. Сучасні історики доводять, що це була жорстока політична і кримінальна сутичка через великі гральні борги та, ймовірно, через жінку, оскільки обидва належали до ворожих римських угруповань.

Романтичний міф стверджує, що Караваджо помер абсолютно самотнім на безлюдному пляжі Порто-Ерколе. Історичні документи та дослідження знайдених решток (2010 року) свідчать, що він помер на лікарняному ліжку місцевого шпиталю Санта-Марія-Аусіліатріче від сепсису, ускладненого малярією або отруєнням свинцем з власних фарб.

Він помер як вигнанець. Але його здатність знаходити божественне в найтемніших закутках людського існування назавжди змінила мистецтво. Революцію Караваджо було неможливо скасувати. Його прийоми породили караваджизм, який згодом підхоплять Рембрандт, Веласкес та де Латур. Караваджо довів: аби побачити Бога, іноді достатньо просто вдивитися в обличчя людини, яка стоїть поруч із тобою в темряві.