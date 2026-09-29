Такого, что могло бы вернуть верующих в храмы, поразить их воображение и заставить почувствовать божественное присутствие. Эпоха Высокого Возрождения с ее идеализированными, почти бесплотными фигурами и титаническими, недосягаемыми героями Микеланджело постепенно уходила в прошлое. Люди жаждали чуда, но чуда осязаемого. И именно в это время на арену выходит Микеланджело Меризи да Караваджо – человек, который навсегда изменил траекторию мирового искусства, жестоко опустив небеса на грязную римскую брусчатку. А больше о нем и о мифах, которые витают вокруг этой личности, вам расскажет 24 Канал!

Караваджо сознательно и категорически отверг каноны, которые веками культивировались в академиях. Вместо того чтобы рисовать традиционных святых, возвышенно парящих в небесах, он показал Риму героев с морщинами, глубокими мозолями на руках, сломанными ногтями и грязными пятками. Его философия была столь же простой, сколь и шокирующей: настоящая вера должна выглядеть так, будто библейские события происходят прямо сейчас, в темном, влажном переулке района Трастевере. Он решил, что Христос и апостолы были обычными людьми из плоти и крови, а значит, их боль, их пот и их бедность должны быть запечатлены на холсте с безжалостной, почти фотографической точностью.

Но вокруг картин Караваджо витает множество мифов

В популярной литературе часто пишут, что Караваджо рисовал в технике alla prima (быстрая живопись за один сеанс) и вообще не делал эскизов. Современные рентгенологические исследования доказывают обратное. Его живопись была очень сложной и многослойной. Караваджо действительно не делал черновых набросков на бумаге углем или карандашом. Вместо этого он использовал технику incisioni – острым концом стилоса или ручкой кисти он буквально выцарапывал контуры будущих фигур на влажном темном грунте холста, а уже потом выстраивал свою гениальную светотень.

Этот бескомпромиссный натурализм стал настоящим ударом для высшего духовенства. Ватикан оказался в ловушке: с одной стороны, картины Караваджо вызывали невероятный эмоциональный отклик у простых прихожан, с другой – они откровенно нарушали все мыслимые правила церковного этикета. Художник играл с огнем, и его главным оружием стала не только кисть, но и выбор тех, кто стоял перед его мольбертом.

Как римские куртизанки становились Мадоннами

Детальный анализ метода Караваджо раскрывает его глубокое презрение к искусственности. Он категорически отказывался от услуг профессиональных натурщиков, которые умели принимать заученные, театральные позы. Его мастерская была оборудована в арендованной комнате с пробитым в потолке отверстием для создания драматического направленного света (за что арендодательница Пруденция Бруни даже подала на него в суд).

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Утверждать, что Караваджо приглашал позировать исключительно "нищих и пьяниц из ближайших таверн", – значит повторять пропаганду его завистников. Этот миф запустили его конкуренты, чтобы обесценить его творчество. На самом деле для апостолов позировали обычные ремесленники, знакомые художника и другие творцы. Однако для элитарного академического Рима изображение обычного трудящегося на алтарном полотне уже казалось "нищенством".



Для его картин позировали обычные люди, а не натурщики / Фото Britannica

Но наибольший скандал вызвал его выбор моделей для изображения святых женщин. Для образов Мадонн Караваджо позировали самые известные римские куртизанки. Это были не безымянные женщины с улицы; это были элитные проститутки, чьи лица прекрасно знала светская верхушка. Филлиде Меландрони стала лицом святой Екатерины Александрийской, а Маддалена Антоньетти (известная как Лена) позировала для одной из самых скандальных работ – "Мадонны ди Лорето" (или "Мадонны паломников").

Когда картину торжественно открыли в церкви Сант-Агостино, толпа ахнула. На холсте Дева Мария стояла на пороге облупившегося дома. Но шок вызвала не только узнаваемая фигура Лены. Прямо на глазах у верующих, на самом переднем плане, Караваджо изобразил двух паломников. Их босые ноги, покрытые дорожной грязью, были прорисованы с такой детализацией, что казалось, будто они сейчас запачкают алтарь. Как писал биограф Джованни Бальоне: "из-за этой детали с грязными ногами народ поднял большой шум".



Для "Мадонны ди Лорето" позировала проститутка / Фото Wikimedia

Кульминация скандала: "Смерть Марии" и грань между жизнью и смертью

В 1601 году художник получил престижный заказ от Лаэрцио Керубини на создание алтарного образа "Смерть Марии" для церкви Санта-Мария-делла-Скала. Согласно католической догматике, Дева Мария не умерла обычной человеческой смертью (это называли "Успением"). Традиционно художники изображали этот момент как светлый переход в окружении ангелов.

Но Караваджо изобразил жестокую реальность физической смерти. На его полотне лежало реалистичное тело мертвой женщины с болезненным оттенком кожи и вздутым животом. Вокруг нее стояли апостолы – измученные горем старики, которые плакали, скрывая лица.

Легенда гласит, что натурщицей для Богородицы стала проститутка, чье тело только что выловили из Тибра, а вздутый живот – следствие утопления. Современная наука полностью опровергает эту драматическую выдумку. Караваджо часто посещал римские больницы (например, больницу Консолационе), где изучал анатомию больных и умерших. Вздутый живот и зеленоватая кожа на картине – это клинически точное отражение естественных трупных изменений (посмертного вздутия), которые художник перенес на холст с безжалостной честностью.

Кармелиты были в шоке. Они категорически отказались вешать это "богохульство" в своем храме, и картину немедленно сняли с алтаря.

Пока духовенство отвергало картины Караваджо, светская элита выстраивалась за ними в очередь. Только что кармелиты отказались от "Смерти Марии", ее мгновенно приобрел герцог Мантуанский Винченцо I Гонзага.

Главную роль в этой покупке сыграл гениальный фламандский художник Питер Пауль Рубенс, который тогда находился в Риме в качестве стипендиата мантуанского двора. Он убедил герцога, что эта картина – веха в истории живописи. Прежде чем полотно отправили в Мантую, Рубенс добился его публичной демонстрации, на которую в течение недели стекались толпы римских художников.



Скандальная картина "Смерть Марии" / Фото Wikimedia

Революция, которую невозможно отменить или сжечь

Караваджо заплатил за свой бескомпромиссный стиль высокую цену. Его жизнь превратилась в череду дуэлей, судебных исков и побегов.

Считается, что Караваджо убил Рануччо Томассони из-за ссоры во время игры в паллакорду (аналог тенниса). На самом деле игра была лишь формальным поводом. Современные историки доказывают, что это была жестокая политическая и криминальная стычка из-за больших игровых долгов и, вероятно, из-за женщины, поскольку оба принадлежали к враждующим римским группировкам.

Романтический миф гласит, что Караваджо умер в полном одиночестве на безлюдном пляже Порто-Эрколе. Исторические документы и исследования найденных останков (2010 года) свидетельствуют, что он умер на больничной койке местной больницы Санта-Мария-Аусилиатриче от сепсиса, осложненного малярией или отравлением свинцом из собственных красок.

Он умер изгнанником. Но его способность находить божественное в самых темных уголках человеческого существования навсегда изменила искусство. Революцию Караваджо было невозможно отменить. Его приемы породили караваджизм, который впоследствии подхватят Рембрандт, Веласкес и де Латур. Караваджо доказал: чтобы увидеть Бога, иногда достаточно просто вглядеться в лицо человека, стоящего рядом с тобой в темноте.