September означає "сьомий", але стоїть дев’ятим: де календар збився

У сучасному календарі ховається очевидний парадокс, який ми повторюємо щодня. І мало хто навіть здогадується, чому назви місяців "посунулися" по календарю!

В основі міжнародних назв чотирьох останніх місяців року лежать давньоримські числівники: вересень (September) походить від латинського septem – сім, жовтень (October) – від octo (вісім), листопад (November) – від novem (дев'ять), а грудень (December) – від decem (десять). Усі вони зміщені рівно на дві позиції вперед, і сталося це багато століть тому, розповідає Neomano.

Як місяці "посунулися" по календарю?

Популярний міф стверджує, що в цьому винні Юлій Цезар та імператор Октавіан Август, які нібито "втиснули" липень і серпень на свою честь, посунувши решту року. Але насправді правителі нічого не додавали, а лише перейменували вже наявні місяці: Квінтіліс ("п'ятий") став липнем (July), а Секстіліс ("шостий") – серпнем (August).

Назви місяців походять від латинських числівників / Фото Pexels

Справжня історія цієї календарної плутанини значно давніша – і імператори тут ні до чого.

Рік без двох місяців зими

Найдавніший календар Риму, створення якого приписують засновнику міста Ромулу, складався лише з 10 місяців і налічував 304 дні. Рік розпочинався в березні (Martius) – місяці бога Марса, коли пробуджувалася природа й стартував військовий сезон. Тоді рахунок був ідеальним: вересень справді йшов сьомим, а грудень – десятим.

А що ж відбувалося після грудня? З погляду римлян — нічого. Близько шістдесяти зимових днів узагалі не мали назв і не належали до жодного місяця. Для землеробства та походів це був мертвий сезон, тому літочислення просто "ставили на паузу" до першого весняного молодика.

Близько 700 року до нашої ери другий цар Риму Нума Помпілій заповнив цю зимову порожнечу двома новими місяцями: січнем (Januarius) на честь дволикого бога початків і переходів Януса та лютим (Februarius) – часом ритуального очищення.

Як війна в Іспанії перекроїла початок року

Попри появу січня та лютого, римський рік ще понад пів тисячоліття за звичкою починався з березня, і числовий порядок місяців залишався правильним. Усе змінила військова терміновість у 153 році до нашої ери.

Найвищі магістрати Риму – консули – традиційно вступали на посаду саме в перший день нового року. Коли на Піренейському півострові спалахнуло масштабне кельтиберійське повстання, Римському сенату знадобилося негайно відправити новообраного консула на військову кампанію, не чекаючи весни. Інавгурацію та офіційний початок року терміново перенесли на 1 січня.

Військове рішення закріпилося назавжди, старі числові назви ніхто змінювати не став, а вересень опинився на дев'ятій позиції, назавжди залишивши у своїй назві відбиток "сімки".