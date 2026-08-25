В основе международных названий четырех последних месяцев года лежат древнеримские числительные: сентябрь (September) происходит от латинского septem – семь, октябрь (October) – от octo (восемь), ноябрь (November) – от novem (девять), а декабрь (December) – от decem (десять). Все они смещены ровно на две позиции вперед, и произошло это много веков назад, рассказывает Neomano.

Как месяцы "сдвинулись" в календаре?

Популярный миф гласит, что виноваты Юлий Цезарь и император Октавиан Август, которые якобы "втиснули" июль и август в свою честь, сдвинув остальные месяцы года. Но на самом деле правители ничего не добавляли, а лишь переименовали уже существующие месяцы: Квинтилис ("пятый") стал июлем (July), а Секстилис ("шестой") – августом (August).

Названия месяцев происходят от латинских числительных / Фото Pexels

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Настоящая история этой календарной путаницы гораздо древнее – и императоры здесь ни при чем.

Год без двух зимних месяцев

Древнейший календарь Рима, создание которого приписывают основателю города Ромулу, состоял всего из 10 месяцев и насчитывал 304 дня. Год начинался в марте (Martius) – месяце бога Марса, когда пробуждалась природа и начинался военный сезон. Тогда счет был идеальным: сентябрь действительно шел седьмым, а декабрь – десятым.

А что же происходило после декабря? С точки зрения римлян – ничего. Около шестидесяти зимних дней вообще не имели названий и не относились ни к одному месяцу. Для земледелия и походов это был мертвый сезон, поэтому летоисчисление просто "ставили на паузу" до первого весеннего новолуния.

Около 700 года до нашей эры второй царь Рима Нума Помпилий заполнил эту зимнюю пустоту двумя новыми месяцами: январем (Januarius) в честь двуликого бога начал и переходов Януса и февралем (Februarius) – временем ритуального очищения.

Как война в Испании изменила начало года

Несмотря на появление января и февраля, римский год еще более полутысячелетия по привычке начинался с марта, и числовой порядок месяцев оставался правильным. Все изменила военная необходимость в 153 году до нашей эры.

Высшие магистраты Рима – консулы – традиционно вступали в должность именно в первый день нового года. Когда на Пиренейском полуострове вспыхнуло масштабное кельтиберийское восстание, Римскому сенату потребовалось немедленно отправить новоизбранного консула на военную кампанию, не дожидаясь весны. Инаугурацию и официальное начало года срочно перенесли на 1 января.

Военное решение закрепилось навсегда, старые числовые названия никто менять не стал, а сентябрь оказался на девятой позиции, навсегда оставив в своем названии отпечаток "семерки".