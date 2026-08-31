Таємниця маєтку Елторп: чому справжнє місце поховання принцеси Діани приховали від людей

Майже три десятиліття після трагічної автокатастрофи в паризькому тунелі Пон-де-л'Альма постать принцеси Уельської Діани залишається в центрі суспільної уваги. Її життя, що супроводжувалося безпрецедентним медійним тиском, та раптова смерть 31 серпня 1997 року стали каталізатором масштабних змін у британській монархії.

Попри те, що за офіційною церемонією прощання у Лондоні спостерігали мільярди глядачів, справжнє місце спочинку принцеси Діани приховане від публіки. Замість традиційного родинного склепу, її поховали на ізольованому острові, доступ до якого мають лише найближчі родичі. Розповідаємо, що встановили офіційні розслідування щодо її загибелі, чому родина Спенсерів змінила початковий план поховання та як спадщина принцеси продовжує впливати на світ у 2026 році.

Що варто знати про принцесу Діану

Діана Френсіс Спенсер народилася 1 липня 1961 року в Парк-Хаусі, розташованому на території королівського маєтку Сандрінгем у графстві Норфолк. Вона походила з одного з найстаріших аристократичних родів Великої Британії. Родина Спенсерів мала тісні зв'язки з британською королівською сім'єю протягом кількох поколінь, а титул графа Спенсера був заснований ще у XVIII столітті. Після того як її батько, Джон Спенсер, успадкував графський титул у 1975 році, Діана отримала офіційне звертання "леді".

Публічне життя Діани розпочалося після оголошення про її заручини з принцом Чарльзом, спадкоємцем британського престолу, у лютому 1981 року. Їхнє вінчання відбулося 29 липня 1981 року в соборі Святого Павла в Лондоні. За телевізійною трансляцією церемонії спостерігала рекордна на той час аудиторія – близько 750 мільйонів людей у 74 країнах світу. У шлюбі народилося двоє синів: принц Вільям (1982 рік) та принц Гаррі (1984 рік). Згідно з королівським протоколом, Діана отримала титул принцеси Уельської.



Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото Getty Images

Протягом 1980-х та 1990-х років Діана зосередила свою діяльність на благодійності, ставши патроном понад ста організацій. Її робота суттєво вплинула на дестигматизацію низки захворювань. У квітні 1987 року вона офіційно відкрила перше у Великій Британії відділення для пацієнтів з ВІЛ/СНІДом у лондонській лікарні Мідлсекс. Фотографії, на яких принцеса тисне руку пацієнту без захисних рукавичок, широко висвітлювалися в міжнародній пресі та сприяли спростуванню міфу про передачу вірусу через тактильний контакт. Також вона активно співпрацювала з організацією The Leprosy Mission, відвідуючи лікарні для хворих на проказу в Індії, Непалі та Зімбабве.

У січні 1997 року, співпрацюючи з організацією The HALO Trust, Діана відвідала Анголу, де пройшла розмінованим коридором на мінному полі. Ця кампанія стала ключовим фактором у приверненні міжнародної уваги до проблеми протипіхотних мін, що згодом сприяло підписанню Оттавського договору про їх заборону.

Шлюб Діани та Чарльза супроводжувався тривалими кризами, які стали надбанням громадськості після публікації книги Ендрю Мортона у 1992 році та телевізійного інтерв'ю Діани програмі BBC Panorama у 1995 році. У грудні 1995 року королева Єлизавета II офіційно рекомендувала подружжю розлучитися. Процес розлучення завершився 28 серпня 1996 року. Діана втратила предикат "Її Королівська Високість", але зберегла титул принцеси Уельської та продовжила проживати в Кенсінгтонському палаці.

Як загинула принцеса Діана

Обставини загибелі принцеси Діани були детально задокументовані в ході двох масштабних офіційних розслідувань: французького (завершеного у 1999 році) та британського (операція "Пейджет", звіт опубліковано у 2006 році).

30 серпня 1997 року Діана та її партнер Доді Аль-Файєд, син єгипетського бізнесмена Мохамеда Аль-Файєда, прибули до Парижа після відпочинку на Французькій Рив'єрі. Увечері вони вечеряли в готелі Ritz, який належав родині Файєдів. Через велике скупчення фотографів біля головного входу, пара вирішила залишити готель через задній вихід. О 00:20 31 серпня вони сіли в автомобіль Mercedes-Benz S280.

За кермом перебував Анрі Поль, заступник начальника служби безпеки готелю Ritz. На передньому пасажирському сидінні перебував охоронець Тревор Ріс-Джонс. Автомобіль рухався вздовж правого берега річки Сена, переслідуваний групою папараці на мотоциклах та в автомобілях. О 00:23 Mercedes в'їхав у тунель Пон-де-л'Альма (Pont de l'Alma). Згідно з даними технічної експертизи, швидкість транспортного засобу на момент в'їзду в тунель становила від 95 до 110 кілометрів на годину, що більш ніж удвічі перевищувало дозволене обмеження у 50 кілометрів на годину.

Водій втратив контроль над керуванням. Автомобіль зачепив праву стіну тунелю, після чого різко змінив траєкторію і лоб у лоб зіткнувся з тринадцятою залізобетонною опорою, яка розділяла смуги руху. Доді Аль-Файєд та Анрі Поль отримали травми, несумісні з життям, і були визнані мертвими на місці події. Охоронець Тревор Ріс-Джонс отримав важкі травми обличчя та грудної клітки, але вижив (він був єдиним, хто скористався паском безпеки, хоча офіційні звіти щодо цього факту містять розбіжності; розслідування підтвердило, що пасажири на задньому сидінні пристебнуті не були).

Діану витягнули з понівеченого автомобіля рятувальники. Вона отримала масивні внутрішні ушкодження, зокрема зміщення серця в правий бік грудної клітки та розрив лівої легеневої вени. Її транспортували до лікарні Пітьє-Сальпетрієр (Pitié-Salpêtrière). Попри екстрене хірургічне втручання та тривалі реанімаційні заходи, о 4:00 ранку 31 серпня 1997 року лікарі офіційно констатували смерть.

Токсикологічна експертиза, проведена французькими слідчими, виявила, що рівень алкоголю в крові Анрі Поля становив 1,75 грама на літр, що втричі перевищувало допустиму норму за французьким законодавством. Крім того, в його крові були знайдені сліди антидепресантів. У 2008 році суд присяжних у Лондоні виніс вердикт про "незаконне вбивство" (unlawful killing), поклавши відповідальність на грубу недбалість водія Анрі Поля та дії папараці, що переслідували автомобіль.

Чому могилу принцеси Діани приховали

Офіційна церемонія прощання з принцесою Діаною відбулася 6 вересня 1997 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. За даними BBC, телевізійну трансляцію похорону дивилися близько 2,5 мільярда людей у всьому світі. Після завершення служби у Лондоні, труну з тілом Діани перевезли до графства Нортгемптоншир, де розташований родовий маєток родини Спенсерів – Елторп (Althorp).

Маєток Елторп займає площу понад 5000 акрів (близько 2000 гектарів) і належить родині Спенсерів з 1508 року. Початковий план передбачав поховання Діани в родинному склепі Спенсерів у церкві Святої Марії Діви в сусідньому селі Грейт-Брінгтон, де поховані 20 поколінь її предків, включно з її батьком. Однак її брат, Чарльз, 9-й граф Спенсер, змінив рішення з міркувань безпеки. Він аргументував це тим, що масовий наплив туристів до невеликого села створить логістичні проблеми та порушить спокій місцевих жителів, а також позбавить синів Діани можливості відвідувати могилу матері в умовах приватності.

Місцем поховання обрали острів посеред декоративного озера, відомого як Овальне озеро (The Oval lake), розташованого на території маєтку Елторп. Дорога, що веде до озера, була обсаджена 36 дубами, які символізують кожен рік життя принцеси. На березі озера збудовано меморіал у стилі доричного храму. На його фасаді викарбувано ім'я Діани, а всередині розміщено її силует, вирізьблений з чорного мармуру, та дві цитати з її публічних виступів.

Принцеса Діана похована посеред острова: дивіться відео з дрона

Важливо зазначити, що цей меморіальний храм на березі доступний для відвідувачів у визначені місяці року (зазвичай з липня по серпень), проте він не є місцем поховання. Сама могила – безпосередньо на острові. Доступ до острова суворо обмежений і дозволений виключно членам родини Спенсерів та синам Діани. На острові немає масивних монументів; місце спочинку позначене білою мармуровою урною на п'єдесталі, яка прихована серед дерев та кущів. Територія острова засаджена улюбленими квітами Діани, серед яких білі троянди та незабудки.

Чому про принцесу Діану продовжують говорити й нині

Станом на 2026 рік, попри те, що з моменту загибелі принцеси Діани минуло майже три десятиліття, її біографія та діяльність залишаються предметом історичних досліджень, соціологічного аналізу та культурного осмислення. Її вплив фіксується у кількох ключових сферах.

По-перше, діяльність Діани призвела до відчутних змін у протоколах комунікації британської монархії з громадськістю. Сучасні представники королівської родини, зокрема король Чарльз III та принц Вільям, перейняли більш відкритий стиль взаємодії з публікою, який вперше запровадила Діана. Це стосується безпосереднього спілкування з людьми під час офіційних візитів, відмови від жорсткої дистанції та публічного обговорення соціальних проблем.

По-друге, благодійні ініціативи Діани були інституціоналізовані та продовжені її синами. Принц Вільям є патроном організації Centrepoint, яка допомагає бездомній молоді (Діана була патроном цієї організації з 1992 року). Принц Гаррі у 2006 році став співзасновником благодійної організації Sentebale у Лесото, яка підтримує дітей та молодь, що живуть з ВІЛ, прямо продовжуючи роботу своєї матері в Африці. Крім того, обидва брати активно працюють у сфері ментального здоров'я, що є наслідком відкритості Діани щодо її власних психологічних проблем (зокрема, публічного визнання боротьби з післяпологовою депресією та булімією).



Принцеса Діана була відкритою до комунікації з іншими / Фото Getty Images

По-третє, постать Діани залишається об'єктом юридичних та медійних розслідувань. У 2021 році було опубліковано офіційний звіт лорда Дайсона, який підтвердив, що журналіст Мартін Башир використав підроблені банківські виписки та обманні методи, щоб переконати Діану дати скандальне інтерв'ю BBC Panorama у 1995 році. Цей прецедент викликав масштабну дискусію щодо журналістської етики та стандартів роботи британських медіа.

У культурному вимірі образ Діани продовжує тиражуватися через кінематограф, літературу та моду. 1 липня 2021 року, у день, коли їй мало б виповнитися 60 років, принци Вільям та Гаррі офіційно відкрили бронзову статую принцеси Діани у Затонулому саду (Sunken Garden) Кенсінгтонського палацу. Монумент, створений скульптором Ієном Ренк-Бродлі, зображує Діану в оточенні трьох дітей, що символізує універсальність та міжнародний масштаб її гуманітарної роботи. Цей пам'ятник став ще одним офіційним місцем вшанування її пам'яті в центрі Лондона, доповнюючи закритий родинний меморіал в Елторпі.