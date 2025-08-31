Ця новина стала приводом для того, що суспільство почало звинувачувати королівську родину у смерті принцеси, а найбільше дісталось Чарльзу та його новій обраниці Каміллі, яка раніше була у статусі коханки. Діана була по-справжньому закохана у королівського спадкоємця, та упродовж багатьох років його серце належало іншій жінці. У матеріалі Show24 розповідаємо про історію кохання, яка не отримала щасливого фіналу.

Читайте також Примирення під загрозою: інсайдери розкрили подробиці про стосунки Гаррі з королівською родиною

Чому Чарльз III освідчився принцесі Діані під тиском?

Спершу королівська родина розглядала на роль майбутньої дружини Чарльза сестру Діани. Та згодом дівчина сказала, що не хоче змінювати своє життя і виконувати королівські обов'язки.

З Діаною, на той час ще принц Чарльз, познайомився, коли їй було лише 16 років. Вона сподобалась йому, тому, коли настав час одружуватись королівському спадкоємцю, у родині подумали, що Діана буде ідеальною кандидаткою на роль дружини.

Та принц вже тоді зав'язав стосунки з Каміллою, однак цей союз ніхто не схвалював. Єлизавету II й принца Філіппа дратувало нове захоплення сина. Обоє були переконані, що Камілла – не пара Чарльзу. Тоді королева вирішила їх розлучити. Вона відправила спадкоємця служити у королівський флот, а Каміллі дали зрозуміти, що вона небажана у королівській сім'ї. Тоді жінка вийшла заміж за Ендрю Паркера-Боулза, з яким пробула понад 20 років у шлюбі й народила йому двійко дітей.

Від так, під тиском родини Чарльз освідчився юній Діані. Вона кохала принца, але серце їй підказувало, що "щось тут не так". Це підтвердив і той випадок, що під час інтерв'ю, яке дають перед одруженням члени королівської родини, принц не відповів, чи кохає свою майбутню дружину.

Весілля відбулось у 1981 році. На королівському весіллі була присутня і Камілла, яка спостерігала за одруженням Чарльза з перших рядів.

Весілля принцеси Діани та Чарльза / Фото Getty images

За цією подією спостерігав увесь світ. Однак на деяких весільних фото наречена була сумною. Біографи писали, що Діана в останній момент хотіла скасувати весілля, однак від такого рішення її відмовив батько.

Весілля принцеси Діана та Чарльза III / Фото Getty images

У перші дні після одруження Діана почувала себе надто самотньою. Тоді її у листах підтримував лакей Марк Сімпсон, який був добрим другом принцеси.

Народження дітей і розлад у шлюбі

У перші роки після одруження Чарльз і Діана намагались бути традиційною парою. Через рік після весілля принцеса народила сина – принца Вільяма, у 1984 році на світ з'явився принц Гаррі.

Принцеса Діана зі своїми синами / Фото Getty images

Цікаво, що чоловіка Діани дратував той факт, що її настільки сильно полюбив народ. Він заздрив, що дружина дуже популярна, адже його рейтинг на той момент був значно нижчим.

Зауважимо, що і певний час принцеса Діана дружила з Каміллою і вважала її подругою. У 1986 році Чарльз відновив стосунки з колишньою коханою. Коли про це дізналась Леді Ді, то була дуже засмученою. Одного разу вона закликала коханку чоловіка на розмову, де заявила, що "хоче свого чоловіка".

Тоді у відповідь Діана також почала зраджувати. У 1992 році принцеса Діана та принц Чарльз роз'їхались, а через два роки він повідомив журналісту, що зустрічається з Каміллою.

Коли Діана почула ту заяву, то зробила те, на що, мабуть, не наважилась би жодна особа, що була у колі членів королівської родини.

Вона прийшла на захід, який організував журнал Vanity Fair для збору коштів галереї Serpentine у Кенсінгтонських садах. Та її образ говорив за неї саму. Діана одягнула чорну коротку сукню, яка привернула до себе значну увагу. Журналісти швидко охрестили її вбрання різними назвами, серед яких: "сукня помсти", "я тобі покажу" та "зміїний коктейль".

Принцеса Діана в чорній сукні / Фото Getty images

До слова, Діана також дала скандальне інтерв'ю, у якому розповіла про зради Чарльза.

З ким принцеса Діана мала романи?

З капітаном Джеймсом Хьюіттом у Діани був короткий роман. Та попри це, чоловік досі намагається "вичавити" з цієї історії максимум, щоб привернути до себе якнайбільше уваги.

Джеймс Хьюітт написав книжку про свої стосунки з Діаною / Getty images

У 1990-х роках принцеса зустрічалась з британсько-пакистанським хірургом Хаснатом Ханом. Майже два роки пара жила разом, однак Діана не хотіла, щоб ця тема стала публічною.

Колись біографи вказували, що це було кохання з першого погляду. До сьогодні Хасната Хана називають єдиним справжнім взаємним коханням Діани.

Останні стосунки та трагічна смерть у ДТП

Останнім коханням принцеси був кінопродюсер та син мільярдера Доді Аль-Фаєд. Пара не провела достатньо часу разом, щоб зав'язати союз. Обоє вони померли "в один день".

Прикра подія сталась 31 серпня 1997 року у Парижі. Коли після ДТП оглядали номер Доді, то там знайшли каблучку, на якій було гравіювання Dis-moi Ou ("Скажи так"), а чек на неї виписали 30 серпня.

Діана й Доді / Фото Getty images

Хоч спершу Діана й вірила у стосунки з Чарльзом, однак його кохання до Камілли зруйнувало все. Принцеса, яку досі люблять по всьому світу, стала прикладом того, що навіть така жінка як вона, може бути нещасливою у шлюбі, яким би по-справжньому королівським він не був.