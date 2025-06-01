Аукціонний дім Julien's Auctions представив колекцію "Стиль принцеси Діани та королівська колекція", яка містить понад 300 історичних експонатів. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на People.

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Поряд з багатьма модними речами, представленими на аукціоні, є особливий експонат. Це рукописний підписаний лист принцеси Діани до Марка Сімпсона, лакея в Букінгемському палаці.

Лист датований 31 липня 1981 року, а весілля Діани та Чарльза відбулося 29 липня того ж року. Співзасновник і виконавчий директор Julien's Auctions Мартін Нолан зізнався, що це один із його улюблених експонатів.

Це було приблизно через пару днів після її одруження. Вона жила в Букінгемському палаці, коли перетворювалася зі звичайної людини на королівську особу та майбутню королеву. Тож їй довелося вчитися у королеви-матері та королеви реверансів та всього такого. Але їй було весело з Марком Сімпсоном, лакеєм. А він приблизно того ж віку, трохи старший за неї. І вона тут розповідає, як самотньо їй було в палаці,

– зазначив Мартін Нолан.

Лист принцеси Діани до лакея / Фото Julien's Auctions, People

Продовження листа принцеси Діани до лакея / Фото Julien's Auctions, People

До речі! Раніше ми писали матеріал, за скільки купили речі принцеси Діани на аукціонах.

Лист принцеси Діани до Марка Сімпсона

У листі написано: "Дорогий Марку, я просто хотіла подякувати тобі за всю твою доброту та терпіння, які ти виявив до мене з моменту мого переїзду до Букінгемського палацу. Твоя компанія значно полегшила моє перебування, бо було так жахливо самотньо + ми так багато сміялися, що я не можу тобі достатньо подякувати. Сподіваюся, ти зміг насолодитися середою + що тобі сподобалася моя сукня? Я завтра їду до Британії, з усіма цими чоловіками навколо. Мені доведеться пильно стежити за Евелін! Погана новина полягає в тому, що я не з'їла жодного пластівця – ридання. Як я буду жити без своїх мисок з пластівцями… (смайлик). Дуже дякую тобі за те, що ти є. З великою любов'ю, Діана".

За словами Нолана, лист показує, що перші дні принцеси Діани як королівської особи були "не веселими". Однак Марк Сімпсон підбадьорив її, вони весело провели час.

До колекції "Стиль принцеси Діани та королівська колекція" входить низка інших рукописних нотаток та листів.