Аукционный дом Julien's Auctions представил коллекцию "Стиль принцессы Дианы и королевская коллекция", которая содержит более 300 исторических экспонатов. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на People.

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Наряду со многими модными вещами, представленными на аукционе, есть особый экспонат. Это рукописное подписанное письмо принцессы Дианы к Марку Симпсону, лакею в Букингемском дворце.

Письмо датировано 31 июля 1981 года, а свадьба Дианы и Чарльза состоялась 29 июля того же года. Соучредитель и исполнительный директор Julien's Auctions Мартин Нолан признался, что это один из его любимых экспонатов.

Это было примерно через пару дней после ее бракосочетания. Она жила в Букингемском дворце, когда превращалась из обычного человека в королевскую особу и будущую королеву. Поэтому ей пришлось учиться у королевы-матери и королевы реверансов и всего такого. Но ей было весело с Марком Симпсоном, лакеем. А он примерно того же возраста, немного старше ее. И она здесь рассказывает, как одиноко ей было во дворце,

– отметил Мартин Нолан.

Письмо принцессы Дианы к лакею / Фото Julien's Auctions, People

Продолжение письма принцессы Дианы к лакею / Фото Julien's Auctions, People

Кстати! Ранее мы писали материал, за сколько купили вещи принцессы Дианы на аукционах.

Письмо принцессы Дианы к Марку Симпсону

В письме написано: "Дорогой Марк, я просто хотела поблагодарить тебя за всю твою доброту и терпение, которые ты проявил ко мне с момента моего переезда в Букингемский дворец. Твоя компания значительно облегчила мое пребывание, потому что было так ужасно одиноко + мы так много смеялись, что я не могу тебя достаточно поблагодарить. Надеюсь, ты смог насладиться средой + что тебе понравилось мое платье? Я завтра еду в Британию, со всеми этими мужчинами вокруг. Мне придется пристально следить за Эвелин! Плохая новость заключается в том, что я не съела ни одного хлопья – рыдания. Как я буду жить без своих мисок с хлопьями... (смайлик). Большое спасибо тебе за то, что ты есть. С большой любовью, Диана".

По словам Нолана, письмо показывает, что первые дни принцессы Дианы как королевской особы были "не веселыми". Однако Марк Симпсон подбодрил ее, они весело провели время.

В коллекцию "Стиль принцессы Дианы и королевская коллекция" входит ряд других рукописных заметок и писем.