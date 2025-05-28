Он рассказал, что прошлой ночью подожгли один из фермерских домов. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Чарльза Спенсера.

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В инстаграм-сториз младший брат принцессы Дианы опубликовал фото горящего здания. Чарльз Спенсер поблагодарил пожарных за попытку спасти фермерский дом на территории их семейного поместья.

К счастью, в то время там никого не было, но все равно очень беспокоит то, что один из наших фермерских домов был подожжен вандалами прошлой ночью,

– написал он.

Чарльз Спенсер сообщил о поджоге фермерского дома / Скриншот из инстаграма

Пожарно-спасательная служба Нортгемптоншира сообщила журналу People, что пожар возник на земельном участке поместья Элторп. Пожарных вызвали около 1:30 ночи по местному времени.

На своей странице в социальной сети X (бывший твиттер) Чарльз Спенсер написал, что был ошеломлен, когда узнал, что один из фермерских домов подожгли.

Так грустно, что кто-то может подумать, что это весело,

– добавил младший брат принцессы Дианы.

Менеджер по сохранению природы в Althorp Estates написал на своей странице в X: "Фермерский дом, который мы потеряли в результате преднамеренного акта вандализма прошлой ночью, теперь пришлось снести из соображений безопасности".

Кстати! Ранее мы писали материал, за какие суммы купили вещи принцессы Дианы на аукционах.

Принцесса Диана похоронена на территории поместья

Заметим, что принцессу Диану похоронили на территории дома, где она провела детство. Женщина погибла в автокатастрофе, произошедшей 31 августа 1997 года в Париже.

Леди Диану похоронили на небольшом, уединенном, покрытом деревьями острове в поместье Элторп, известном как Oval Lake Grave. Отдать дань уважения покойной королевской особе можно у мемориала, установленного на территории.