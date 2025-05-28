Він розповів, що минулої ночі підпалили один з фермерських будинків. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Чарльза Спенсера.

Теж цікаво На тлі напружених стосунків із США: Чарльз III та Камілла прибули до Канади

В інстаграм-сториз молодший брат принцеси Діани опублікував фото будівлі, що палає. Чарльз Спенсер подякував пожежникам за спробу врятувати фермерський будинок на території їхнього родинного маєтку.

На щастя, на той час там нікого не було, але все одно дуже непокоїть те, що один із наших фермерських будинків був підпалений вандалами минулої ночі,

– написав він.

Чарльз Спенсер повідомив про підпал фермерського будинку / Скриншот з інстаграму

Пожежно-рятувальна служба Нортгемптонширу повідомила журналу People, що пожежа виникла на земельній ділянці маєтку Елторп. Пожежників викликали близько 1:30 ночі за місцевим часом.

На своїй сторінці в соціальній мережі X (колишній твіттер) Чарльз Спенсер написав, що був приголомшений, коли дізнався, що один із фермерських будинків підпалили.

Так сумно, що хтось може подумати, що це весело,

– додав молодший брат принцеси Діани.

Менеджер зі збереження природи в Althorp Estates написав на своїй сторінці в X: "Фермерський будинок, який ми втратили внаслідок навмисного акту вандалізму минулої ночі, тепер довелося знести з міркувань безпеки".

До речі! Раніше ми писали матеріал, за які суми купили речі принцеса Діани на аукціонах.

Принцеса Діана похована на території маєтку

Зауважимо, що принцесу Діану поховали на території будинку, де вона провела дитинство. Жінка загинула в автокатастрофі, що сталася 31 серпня 1997 року в Парижі.

Леді Діану поховали на невеликому, відокремленому, вкритому деревами острові в маєтку Елторп, відомому як Oval Lake Grave. Віддати шану покійній королівській особі можна біля меморіалу, що встановлений на території.