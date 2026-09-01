Хто розумніший – той виживає: чи справді ворони навчилися переходити дорогу

Щороку на дорогах Європи під колесами автомобілів гине понад 57 мільйонів пернатих. Проте статистика показує нерівномірні цифри: одні види стають жертвами аварій постійно, тоді як інші дивовижно легко уникають небезпеки на жвавих магістралях.

Науковці з'ясували, що ключовим фактором виживання на асфальті є рівень інтелекту. І деякі види тут демонструють чудові успіхи, розповідає Discover worldlife.

Розмір мозку має значення

Масштабне дослідження 3521 птаха, що представляли 251 різний вид, виявило чітку закономірність: під колеса авто найчастіше потрапляють особини з непропорційно малим об'ємом мозку відносно розміру свого тіла. В екології цей показник слугує базовим критерієм когнітивних здібностей.

Автомобілі з'явилися занадто недавно за еволюційними мірками, щоб у тварин встигли виробитися вроджені інстинкти захисту від транспорту. Тому єдиним порятунком залишається швидка індивідуальна навченість і життєвий досвід – риси, якими наділені кмітливіші види.

Птахам доводиться швидко пристосовуватися до людей та автомобілів / Фото Pixabay

Ворони-стратеги та дорожня розмітка

Птахи з вищим рівнем інтелекту здатні аналізувати швидкість наближення транспорту і точно вираховувати момент для зльоту, не витрачаючи зайвої енергії на передчасну паніку. Справжніми чемпіонами міського виживання виявилися представники родини воронових. Дослідники зафіксували вражаючі навички цих птахів. наприклад.

Наприклад, ворони здатні розуміти, що потік транспорту обабіч білої осьової лінії рухається у протилежних напрямках. Замість того щоб щоразу злітати в повітря під час наближення машини, вони просто перестрибують через розмітку на сусідню безпечну смугу.

Здатність швидко оцінювати ризики та розуміти логіку міської інфраструктури перетворює кмітливих тварин на повноцінних учасників дорожнього руху, рятуючи їм життя серед швидкісних трас.