Ученые выяснили, что ключевым фактором выживания на асфальте является уровень интеллекта. И некоторые виды демонстрируют здесь потрясающие успехи, сообщает Discover worldlife.

Размер мозга имеет значение

Масштабное исследование 3521 птиц, представлявших 251 вид, выявило четкую закономерность: под колеса автомобилей чаще всего попадают особи с непропорционально малым объемом мозга по отношению к размеру тела. В экологии этот показатель служит базовым критерием когнитивных способностей.

Автомобили появились слишком недавно по эволюционным меркам, чтобы у животных успели выработаться врожденные инстинкты защиты от транспорта. Поэтому единственным спасением остаются быстрое индивидуальное обучение и жизненный опыт – черты, которыми наделены более сообразительные виды.



Птицам приходится быстро приспосабливаться к людям и автомобилям / Фото Pixabay

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Вороны-стратеги и дорожная разметка

Птицы с более высоким уровнем интеллекта способны анализировать скорость приближения транспорта и точно рассчитывать момент для взлета, не тратя лишней энергии на преждевременную панику. Настоящими чемпионами городского выживания оказались представители семейства вороновых. Исследователи зафиксировали впечатляющие навыки этих птиц. Например.

Например, вороны способны понимать, что поток транспорта по обе стороны от белой осевой линии движется в противоположных направлениях. Вместо того чтобы каждый раз взлетать в воздух при приближении машины, они просто перепрыгивают через разметку на соседнюю безопасную полосу.

Способность быстро оценивать риски и понимать логику городской инфраструктуры превращает сообразительных животных в полноценных участников дорожного движения, спасая им жизнь среди скоростных трасс.