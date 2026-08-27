Китай роздирає гігантський розлом, вчені б'ють на сполох: земля буквально розходиться під ногами

У північно-центральній частині Китаю природа продовжує формувати грандіозний і водночас тривожний геологічний ландшафт. Величезний каньйон у долині Пінлу, який вражає своїми майже вертикальними стінами та глибиною до 100 метрів, продовжує невпинно розширюватися.

Цей колосальний природний об'єкт завдовжки близько 10 кілометрів і завширшки до 2 кілометрів настільки видовищний, що свого часу став живою декорацією для голлівудського блокбастера "Велика стіна". Проте за кінематографічною красою ховаються потужні підземні сили, які не зупиняються ні на мить, розповідає WP Tech.

Чим небезпечний каньйон?

Долина Пінлу є важливою складовою гігантської Фень-Вейської (Шаньсійської) рифтової системи, яка розтинає територію Китаю більш ніж на 1200 кілометрів. Науковці пояснюють, що це не просто наслідок вимивання ґрунту вітрами чи дощами, а результат фундаментальних тектонічних процесів.

Розлом продовжує рости / Скриншот з відео

Розтягування земної кори в межах Північно-Китайського блоку стартувало ще 10 – 12 мільйонів років тому і триває досі. За сучасними підрахунками геологів, стінки прірви розсуваються зі швидкістю приблизно від 0,5 до 1,6 міліметра на рік.

Головною рушійною силою цього явища дослідники називають відлуння грандіозного зіткнення двох літосферних плит – Індійської та Євразійської, а також конвекційні рухи розпеченої магми в мантії Землі, які послаблюють літосферу зсередини. Напруження в земній корі призводить до постійного зміщення велетенських блоків гірських порід відносно один одного, створюючи різкі перепади висот і глибокі розколини.

Швидкість руйнування додатково підганяє специфічна геологія регіону. Місцевість укрита потужними шарами лесу – пилуватого й м'якого осадового ґрунту, який надзвичайно чутливий до вологи. Коли тектонічні рухи створюють первинні тріщини, сезонні зливи, талі води та зсуви миттєво підхоплюють ерозійний процес, розмиваючи урвища та перетворюючи їх на майже прямовисні прірви.

Окрім візуального масштабу, подібна геологічна динаміка несе серйозну сейсмічну загрозу. Фень-Вейський розлом вважається однією з найбільш небезпечних зон регіону: саме тут у 1556 році стався Великий китайський землетрус, який забрав життя понад 800 тисяч людей через миттєве обвалення помешкань у крихких лесових схилах. Сьогодні долина Пінлу залишається магнітом для туристів і фотографів, проте для науковців вона слугує нагадуванням про те, що літосфера під Азійським континентом залишається рухливою і житиме за власними законами ще мільйони років.