Этот большой природный объект длиной около 10 километров и шириной до 2 километров настолько зрелищен, что в свое время стал живой декорацией для голливудского блокбастера "Великая стена". Однако за кинематографической красотой скрываются мощные подземные силы, которые не останавливаются ни на мгновение, рассказывает WP Tech.

Почему опасен каньон?

Долина Пинлу является важной составляющей гигантской Фэнь-Вэйской (Шаньсийской) рифтовой системы, которая прорезает территорию Китая более чем на 1200 километров. Ученые объясняют, что это не просто следствие вымывания почвы ветрами или дождями, а результат фундаментальных тектонических процессов.

Разлом продолжает расти / Скриншот из видео

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Растяжение земной коры в пределах Северо-Китайского блока началось еще 10–12 миллионов лет назад и продолжается до сих пор. По современным подсчетам геологов, стенки пропасти раздвигаются со скоростью примерно от 0,5 до 1,6 миллиметра в год.

Главной движущей силой этого явления исследователи называют последствия грандиозного столкновения двух литосферных плит – Индийской и Евразийской, а также конвекционные движения раскаленной магмы в мантии Земли, которые ослабляют литосферу изнутри. Напряжение в земной коре приводит к постоянному смещению гигантских блоков горных пород относительно друг друга, создавая резкие перепады высот и глубокие расщелины.

Скорость разрушения дополнительно ускоряется специфической геологией региона. Местность покрыта мощными слоями лесса – пылеватой и мягкой осадочной почвы, чрезвычайно чувствительной к влаге. Когда тектонические движения создают первичные трещины, сезонные ливни, талые воды и оползни мгновенно ускоряют процесс эрозии, размывая обрывы и превращая их в почти отвесные пропасти.

Помимо визуального впечатления, подобная геологическая динамика несет серьезную сейсмическую угрозу. Фэнь-Вэйский разлом считается одной из самых опасных зон региона: именно здесь в 1556 году произошло Большое китайское землетрясение, унесшее жизни более 800 тысяч человек из-за мгновенного обрушения домов на хрупких лессовых склонах. Сегодня долина Пинлу остается магнитом для туристов и фотографов, однако для ученых она служит напоминанием о том, что литосфера под Азиатским континентом остается подвижной и будет жить по своим собственным законам еще миллионы лет.