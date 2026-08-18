На місці Каховського водосховища виріс величезний ліс: вчені назвали явище унікальним для Європи

Там, де ще кілька років тому була вода, тепер ростуть верби заввишки з двоповерховий будинок. На дні колишнього Каховського водосховища природа формує нову екосистему, масштаби якої дивують навіть науковців.

Йдеться вже не про окремі молоді дерева чи зарості. На площі близько 65 тисяч гектарів формується рівновіковий заплавний ліс, у якому вчені вже виділяють три чіткі яруси рослинності. Українські дослідники спостерігають за цим процесом третій рік.

Старша наукова співробітниця Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України Катерина Романенко в інтерв'ю "Суспільному", називає те, що відбувається на території колишнього водосховища, унікальним і рідкісним явищем.

Наскільки великим уже став ліс на місці водосховища?

Протягом цього року науковці вже тричі виїжджали в експедиції на територію колишнього Каховського водосховища, а восени планують четверту. Дослідження проводять у межах проєкту Інституту ботаніки НАН України, присвяченого оцінці втрат біорізноманіття через бойові дії та кліматичні зміни.

Як виглядає зараз Каховське водосховище: дивіться відео

За словами Катерини Романенко, зараз дослідники фактично спостерігають за формуванням найбільшого рівновікового заплавного лісу в Європі.

Вербовий ліс, який виріс на дні Каховського водосховища, це зараз просто унікальне і рідкісне явище. Ми зараз спостерігаємо третій рік формування саме рівновікового лісу. Це унікальне явище, яке займає площу 65 тисяч гектарів. Тобто ми спостерігаємо формування найбільшого заплавного рівновікового лісу в Європі. Для мене розуміння цих масштабів просто зашкалює, – зазначила Романенко.

Верби за цей час встигли вирости в середньому до 6,5 метра. Діаметр їхніх стовбурів уже становить приблизно 5 – 6 сантиметрів.

Чому верби не загинули під час спеки?

На початку спостережень у науковців були побоювання, що молоді дерева можуть не витримати погодних умов. Серед можливих сценаріїв розглядали всихання верб або поступове витіснення їх інвазивними видами. Поки ці прогнози не справджуються. Навіть за спекотної погоди дерева продовжують активно рости.

Унікальні дерева / Колаж 24 Каналу

На додаток, молодий ліс уже створює умови для розвитку інших видів. Верби стають прихистком для різноманітної рослинності та тварин, а сама екосистема демонструє значний внутрішній потенціал для подальшого розвитку. Тобто на місці колишньої водойми виникли не просто густі зарості. Територія поступово набуває ознак повноцінного природного лісу.

Що вже росте у новому каховському лісі?

Доктор біологічних наук Іван Мойсієнко звертає увагу на ще одну важливу зміну – у лісі вже сформувалася виразна ярусність. Найвищий рівень утворюють верби й тополі. Нижче розташувався чагарниковий ярус із тамариксу, а біля землі ростуть очерет та осока. Така структура свідчить про значно складнішу екосистему, ніж та, що існувала тут за часів водосховища.

За словами Мойсієнка, саме водосховище було порівняно одноманітною екосистемою. Основне різноманіття життя концентрувалося вздовж прибережної смуги, тоді як величезна водна площа залишалася значно біднішою за нинішню систему рослинних угруповань.

Чи справді на місці водосховища повертається Великий Луг?

Процеси, які зараз фіксують ботаніки, Мойсієнко пов'язує зі стрімким відновленням історичного Великого Лугу. Після зникнення води територія не залишилася безжиттєвою. Навпаки – за дуже короткий для природних процесів час тут почала вибудовуватися складна система з дерев, чагарників, трав'янистої рослинності та тварин.

Саме швидкість цих змін і величезна площа нового лісу роблять територію особливо цінною для дослідників. Перед науковцями фактично розгортається природний експеримент небаченого масштабу – формування великої заплавної екосистеми можна спостерігати практично від самого її початку.