Речь идет уже не об отдельных молодых деревьях или зарослях. На площади около 65 тысяч гектаров формируется равновозрастный пойменный лес, в котором ученые уже выделяют три четких яруса растительности. Украинские исследователи наблюдают за этим процессом уже третий год.

Старший научный сотрудник Института ботаники имени М. Г. Холодного НАН Украины Екатерина Романенко в интервью "Суспильне" называет то, что происходит на территории бывшего водохранилища, уникальным и редким явлением.

Насколько большой уже стал лес на месте водохранилища?

В течение этого года ученые уже трижды выезжали в экспедиции на территорию бывшего Каховского водохранилища, а осенью планируют четвертую. Исследования проводятся в рамках проекта Института ботаники НАН Украины, посвященного оценке потерь биоразнообразия из-за боевых действий и климатических изменений.

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Как выглядит сейчас Каховское водохранилище: смотрите видео

По словам Екатерины Романенко, сейчас исследователи фактически наблюдают за формированием крупнейшего равновозрастного пойменного леса в Европе.

Ивовый лес, выросший на дне Каховского водохранилища, – это сейчас просто уникальное и редкое явление. Мы уже третий год наблюдаем за формированием именно равновекового леса. Это уникальное явление, занимающее площадь 65 тысяч гектаров. То есть мы наблюдаем формирование крупнейшего пойменного равновекового леса в Европе. Для меня понимание этих масштабов просто зашкаливает, – отметила Романенко.

Ивы за это время успели вырасти в среднем до 6,5 метра. Диаметр их стволов уже составляет примерно 5–6 сантиметров.

Почему ивы не погибли во время жары?

В начале наблюдений у ученых были опасения, что молодые деревья могут не выдержать погодных условий. Среди возможных сценариев рассматривали усыхание ив или постепенное вытеснение их инвазивными видами. Пока эти прогнозы не сбываются. Даже в жаркую погоду деревья продолжают активно расти.

Уникальные деревья / Коллаж 24 Канала

Кроме того, молодой лес уже создает условия для развития других видов. Ивы становятся убежищем для разнообразной растительности и животных, а сама экосистема демонстрирует значительный внутренний потенциал для дальнейшего развития. То есть на месте бывшего водоема возникли не просто густые заросли. Территория постепенно приобретает признаки полноценного природного леса.

Что уже растет в новом каховском лесу?

Доктор биологических наук Иван Мойсиенко обращает внимание на еще одно важное изменение – в лесу уже сформировалась четкая ярусность. Самый верхний ярус образуют ивы и тополя. Ниже расположился кустарниковый ярус из тамарикса, а у земли растут камыш и осока. Такая структура свидетельствует о значительно более сложной экосистеме, чем то, что существовало здесь во времена водохранилища.

По словам Мойсиенко, само водохранилище представляло собой сравнительно однообразную экосистему. Основное разнообразие жизни концентрировалось вдоль прибрежной полосы, тогда как огромная водная площадь оставалась значительно беднее нынешней системы растительных сообществ.

Действительно ли на месте водохранилища возрождается Большой Луг?

Процессы, которые сейчас фиксируют ботаники, Мойсиенко связывает с стремительным восстановлением исторического Большого Луга. После исчезновения воды территория не осталась безжизненной. Наоборот – за очень короткий для природных процессов срок здесь начала формироваться сложная система из деревьев, кустарников, травянистой растительности и животных.

Именно скорость этих изменений и огромная площадь нового леса делают территорию особенно ценной для исследователей. Перед учеными фактически разворачивается природный эксперимент невиданного масштаба – формирование большой пойменной экосистемы можно наблюдать практически с самого ее начала.