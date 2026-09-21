Картину купили за 30 доларів, а тепер вона може коштувати 250 тисяч: що помітив покупець

На розпродаж маєтку в Мічигані колекціонер прийшов запізно – більшість речей уже розібрали. Проте перед тим, як піти, він вирішив оглянути коридор біля гаража й помітив сірувату картину з морськими мушлями. У нижньому кутку було написано: "Аберкромбі, 1951".

Робота коштувала лише 30 доларів, інформує Smithsonian mag. Покупець вирішив ризикнути, хоча тоді ще не знав, чи має картина якусь особливу цінність.

Згодом з’ясувалося, що перед ним давно втрачений твір американської художниці-сюрреалістки Гертруди Аберкромбі. Тепер картину "Мушлі олдермена Мерріама" планують виставити на аукціоні Freeman's у Нью-Йорку 1 жовтня. Її оцінюють у суму до 250 тисяч доларів.

Як вдалося зрозуміти, що картина справжня?

Після покупки новий власник під час сімейної поїздки вирішив заїхати до Художнього музею Мілуокі, де саме проходила ретроспектива "Гертруда Аберкромбі: Весь світ – це таємниця". У каталозі виставки він побачив архівну фотографію тієї самої картини – ще в оригінальній рамі й поруч із мушлями, які художниця використала як натуру.

На розпродажі картину віддали за 30 доларів / Скриншот з відео

Це ж зображення раніше з’являлося в огляді виставки Аберкромбі 1952 року в Chicago Tribune. Після цього власник звернувся до Сьюзен Вайнінгер – історикині мистецтва з Університету Рузвельта, яку вважають однією з головних дослідниць творчості Аберкромбі. Вона підтвердила автентичність роботи.

Картину передали до Freeman's. Старший віцепрезидент аукціонного дому й керівник відділу післявоєнного та сучасного мистецтва Закарі Вірсум незадовго до цього якраз розповідав відвідувачам виставки, що роботи Аберкромбі час від часу несподівано з’являються на розпродажах.

Я й гадки не мав, що один із таких "часом" станеться менш ніж за місяць. Ми неймовірно раді тепер керувати цим чудовим відкриттям, розпочавши наступний розділ його захопливої історії,

– сказав Закарі Вірсум.

Чому на картині саме мушлі?

Аберкромбі створила цю роботу у 1951 році. Натурою стали дев’ять морських мушель, які належали Роберту Мерріаму – олдермену п’ятого округу Чикаго у 1947 – 1955 роках. До його округу входив Гайд-парк, де жила й працювала художниця.

Мушлі не були випадковим мотивом у її творчості. Аберкромбі регулярно їх малювала, причому часто з тріщинами або отворами. Довгий час мистецтвознавці припускали, що такі дефекти художниця вигадувала. "Мушлі олдермена Мерріама" показали інше.

Одна з реальних мушель наутилуса, які належали Мерріаму, справді мала і тріщину, і отвір. Для Аберкромбі мушлі поступово стали особистими символами. У її роботах часто з’являлися порожні кімнати, намети та інші замкнені простори, які дослідники пов’язують із темами самотності й невпевненості.

Шкаралупа – це ще один вид дому, одночасно захисний і обмежувальний, замкнутий простір, який, можливо, також тематично сподобався Аберкромбі,

– пояснюють в аукціонному домі Freeman's.

Як картина зникла на 75 років?

У 1952 та 1953 роках "Мушлі олдермена Мерріама" показували на кількох виставках Аберкромбі в Чикаго, Нью-Йорку та Мілуокі. Тоді роботу оцінювали лише в 50 – 150 доларів. Згодом художниця передала картину Джону Рейнольдсу, лікарю з Каламазу в штаті Мічиган, як оплату за медичну процедуру.

Після цього робота залишалася в родині Рейнольдса близько 75 років і фактично зникла з поля зору мистецтвознавців. Лише цього літа її знову виставили на продаж – уже як звичайну річ із майна родини. Саме там її й знайшов покупець, який заплатив 30 доларів.

Чому роботи Аберкромбі знову стали популярними?

Гертруда Аберкромбі народилася 1909 року в Остіні, штат Техас, але більшу частину життя провела в Чикаго. Там вона стала помітною постаттю мистецького середовища й отримала прізвисько "Королева Чикаго". У своєму будинку в Гайд-парку художниця влаштовувала зустрічі, на які приходили митці, письменники та джазові музиканти.

Її власні картини часто виростали зі снів і особистих образів: на них з’являлися самотні жінки, коти, місяці, вежі, порожні кімнати й дивні архітектурні простори.