Работа стоила всего 30 долларов, сообщает Smithsonian mag. Покупатель решил рискнуть, хотя тогда еще не знал, представляет ли картина какую-либо особую ценность.

Впоследствии выяснилось, что перед ним – давно утраченное произведение американской художницы-сюрреалистки Гертруды Аберкромби. Теперь картину "Ракушки олдермена Мерриама" планируют выставить на аукционе Freeman's в Нью-Йорке 1 октября. Ее оценивают в сумму до 250 тысяч долларов.

Как удалось понять, что картина подлинная?

После покупки новый владелец во время семейной поездки решил заехать в Художественный музей Милуоки, где как раз проходила ретроспектива "Гертруда Аберкромби: Весь мир – это тайна". В каталоге выставки он увидел архивную фотографию той самой картины – еще в оригинальной раме и рядом с ракушками, которые художница использовала в качестве натуры.

На распродаже картину продали за 30 долларов / Скриншот из видео

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Это же изображение ранее появлялось в обзоре выставки Аберкромби 1952 года в Chicago Tribune. После этого владелец обратился к Сьюзан Вайнингер – историку искусства из Университета Рузвельта, которую считают одной из главных исследовательниц творчества Аберкромби. Она подтвердила подлинность работы.

Картину передали в Freeman's. Старший вице-президент аукционного дома и руководитель отдела послевоенного и современного искусства Закари Вирсум незадолго до этого как раз рассказывал посетителям выставки, что работы Аберкромби время от времени неожиданно появляются на аукционах.

Я и помыслить не мог, что один из таких "случаев" произойдет менее чем через месяц. Мы невероятно рады теперь руководить этим замечательным открытием, начав следующую главу его увлекательной истории,

– сказал Закари Вирсум.

Почему на картине именно ракушки?

Аберкромби создала эту работу в 1951 году. Натурой послужили девять морских ракушек, принадлежавших Роберту Мерриаму – олдермену пятого округа Чикаго в 1947–1955 годах. В его округ входил Гайд-парк, где жила и работала художница.

Ракушки не были случайным мотивом в ее творчестве. Аберкромби регулярно их рисовала, причем часто с трещинами или отверстиями. Долгое время искусствоведы предполагали, что такие дефекты художница придумывала. "Ракушки олдермена Мерриама" показали обратное.

Одна из настоящих раковин наутилуса, принадлежавших Мерриам, действительно имела и трещину, и отверстие. Для Аберкромби раковины постепенно стали личными символами. В ее работах часто появлялись пустые комнаты, палатки и другие замкнутые пространства, которые исследователи связывают с темами одиночества и неуверенности.

Раковина – это еще один вид дома, одновременно защищающий и ограничивающий, замкнутое пространство, которое, возможно, также тематически пришлось по душе Аберкромби,

– объясняют в аукционном доме Freeman's.

Как картина исчезла на 75 лет?

В 1952 и 1953 годах "Ракушки олдермена Мерриама" демонстрировались на нескольких выставках Аберкромби в Чикаго, Нью-Йорке и Милуоки. Тогда работу оценивали всего в 50–150 долларов. Впоследствии художница передала картину Джону Рейнольдсу, врачу из Каламазу в штате Мичиган, в качестве оплаты за медицинскую процедуру.

После этого работа оставалась в семье Рейнольдса около 75 лет и фактически исчезла из поля зрения искусствоведов. Только этим летом ее снова выставили на продажу – уже как обычную вещь из семейного имущества. Именно там ее и нашел покупатель, который заплатил 30 долларов.

Почему работы Аберкромби вновь стали популярными?

Гертруда Аберкромби родилась в 1909 году в Остине, штат Техас, но большую часть жизни провела в Чикаго. Там она стала заметной фигурой в художественной среде и получила прозвище "Королева Чикаго". В своем доме в Хайд-парке художница устраивала встречи, на которые приходили художники, писатели и джазовые музыканты.

Ее собственные картины часто рождались из снов и личных образов: на них появлялись одинокие женщины, кошки, луны, башни, пустые комнаты и странные архитектурные пространства.