Жінка поїхала на тиждень і залишила вікна відкритими: у квартиру заселився 381 кажан

Мешканка Києва поїхала з дому приблизно на тиждень і залишила вікна відчиненими. Коли у квартиру на Академмістечку потрапили волонтери, всередині вже була ціла міграційна колонія кажанів.

У помешканні виявили 381 рудокрилих. Усі вони залетіли всередину через відчинені вікна, поки власниці не було вдома. Про порятунок тварин повідомили у Bats Ukraine. Волонтерам вдалося врятувати всіх знайдених кажанів. Для міста така ситуація виглядає незвично, але саме зараз триває сезон міграції рукокрилих, тож вони можуть шукати тимчасові укриття в будівлях і випадково потрапляти до квартир.

Bats Ukraine – це група фахівців-біологів, які займаються охороною та вивченням рукокрилих (кажанів) в Україні.

Чому кажани залітають у житло?

Під час міграції кажани активно переміщуються й шукають безпечні місця для перепочинку. Відчинені вікна, балкони, щілини або технічні порожнини в будинках можуть сприйматися ними як сховище. Саме тому зоозахисники радять не залишати вікна відчиненими, якщо господарі їдуть із дому надовго.

Чи варто лякатися кажана у квартирі / Фото unsplash

Особливо це актуально в період міграції, коли тварини можуть залітати у приміщення не поодинці, а цілими групами. Найпростіший спосіб уникнути таких ситуацій – встановити на вікна захисні сітки. Вони не заважають провітрюванню, але не дають кажанам випадково потрапити всередину.

Що робити, якщо кажан уже залетів у квартиру?

Якщо кажан опинився в кімнаті, його не варто ловити голими руками, лякати або намагатися вигнати силою. Найкраще ізолювати приміщення, відчинити вікно й дати тварині можливість вилетіти самостійно. Коли кажан не вилітає, травмований або тварин у квартирі багато, варто звернутися до фахівців чи волонтерів, які працюють із рукокрилими. Саме так вдалося врятувати колонію, що оселилася у квартирі на Академмістечку. Зоозахисники нагадують: кажани не залітають у житло навмисно, щоб нашкодити людям.

У період міграції вони просто шукають укриття, а відчинене вікно може стати для них випадковим входом у небезпечне місце.

Чому кажани залітають у квартири?

В Україні всі види кажанів перебувають під охороною і занесені до Червоної книги, тому їх не можна вбивати або самостійно знищувати колонії. Ці тварини особливо вразливі ще й тому, що розмножуються повільно: зазвичай народжують лише 1 – 2 дитинчат на рік. У містах кажани часто використовують будівлі як тимчасові сховища.

Щілини у стінах, балкони, горища й технічні порожнини можуть нагадувати їм природні укриття, зокрема скелі. Під час осінньої міграції вони можуть випадково залітати у відчинені вікна, шукаючи безпечне місце для перепочинку. Якщо кажан опинився у квартирі, його не варто ловити голими руками або лякати. Найбезпечніше зачинити двері в кімнату, відчинити вікно й дати тварині шанс вилетіти самостійно. Якщо ж кажан не вилітає, травмований або їх у помешканні багато, краще звернутися до фахівців чи волонтерів, які працюють із рукокрилими.