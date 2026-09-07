В квартире обнаружили 381 рудокрылого. Все они залетели внутрь через открытые окна, пока хозяйки не было дома. О спасении животных сообщили в Bats Ukraine. Волонтерам удалось спасти всех найденных летучих мышей. Для города такая ситуация выглядит необычно, но именно сейчас продолжается сезон миграции рукокрылых, поэтому они могут искать временное укрытие в зданиях и случайно попадать в квартиры.

Bats Ukraine – это группа специалистов-биологов, которые занимаются охраной и изучением рукокрылых (летучих мышей) в Украине.

Почему летучие мыши залетают в жилые помещения?

Во время миграции летучие мыши активно перемещаются и ищут безопасные места для отдыха. Открытые окна, балконы, щели или технические полости в домах могут восприниматься ими как укрытие. Именно поэтому зоозащитники советуют не оставлять окна открытыми, если хозяева уезжают из дома надолго.

Стоит ли бояться летучей мыши в квартире / Фото unsplash

Особенно это актуально в период миграции, когда животные могут залетать в помещения не поодиночке, а целыми группами. Самый простой способ избежать таких ситуаций – установить на окна защитные сетки. Они не мешают проветриванию, но не дают летучим мышам случайно попасть внутрь.

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Что делать, если летучая мышь уже залетела в квартиру?

Если летучая мышь оказалась в комнате, ее не стоит ловить голыми руками, пугать или пытаться выгнать силой. Лучше всего изолировать помещение, открыть окно и дать животному возможность вылететь самостоятельно. Если летучая мышь не вылетает, травмирована или в квартире много животных, стоит обратиться к специалистам или волонтерам, работающим с рукокрылыми. Именно так удалось спасти колонию, поселившуюся в квартире в Академгородке. Защитники животных напоминают: летучие мыши не залетают в жилища намеренно, чтобы навредить людям.

В период миграции они просто ищут укрытие, а открытое окно может стать для них случайным входом в опасное место.

Почему летучие мыши залетают в квартиры?

В Украине все виды летучих мышей находятся под охраной и занесены в Красную книгу, поэтому их нельзя убивать или самостоятельно уничтожать колонии. Эти животные особенно уязвимы еще и потому, что размножаются медленно: обычно рождают лишь 1–2 детеныша в год. В городах летучие мыши часто используют здания в качестве временных укрытий.

Щели в стенах, балконы, чердаки и технические полости могут напоминать им естественные укрытия, в частности скалы. Во время осенней миграции они могут случайно залетать в открытые окна, ища безопасное место для отдыха. Если летучая мышь оказалась в квартире, ее не стоит ловить голыми руками или пугать. Безопаснее всего закрыть дверь в комнату, открыть окно и дать животному возможность вылететь самостоятельно. Если же летучая мышь не вылетает, травмирована или их в помещении много, лучше обратиться к специалистам или волонтерам, работающим с рукокрылыми.