Найбільший золотий самородок Аляски знайшли випадково: скільки грошей отримав шахтар

Звичайний робочий день на золотій копальні Аляски у 1998 році закінчився знахідкою, яка увійшла в історію штату. Старатель і бульдозерист Баррі Клей помітив серед ґрунту незвичайний великий шматок породи із золотом.

Згодом з’ясувалося, що він знайшов найбільший золотий самородок, будь-коли зафіксований на Алясці, зазначає пише Times of India. Зразок важив близько 9,14 кілограма й отримав назву "Аляскинський самородок століття".

Через понад два десятиліття після відкриття знахідку виставили на аукціон. Її продали за 750 тисяч доларів – значно дорожче, ніж коштувало саме золото, яке містилося всередині.

Як знайшли найбільший самородок Аляски?

Баррі Клей працював на золотоносній ділянці поблизу струмка Свіфт-Крік. Під час роботи бульдозером він звернув увагу на незвичайний фрагмент серед піднятого ґрунту. Клей забрав знахідку на експертизу. Фахівці підтвердили, що перед ними надзвичайно великий природний зразок золота з кварцом.

Незвідані скарби Аляски / Фото unsplash

Його розміри становлять приблизно 17 на 14,5 на 11 сантиметрів. При цьому самородок не складається з чистого золота – у ньому є кварц та інші природні домішки. Аналіз поверхні показав, що середня чистота золота становить близько 87,59%. Саме через винятковий розмір зразок отримав назву "Аляскинський самородок століття". За даними Геологічної та геофізичної служби Аляски, він залишається найбільшим золотим самородком, який коли-небудь знаходили в штаті.

Чому за нього заплатили 750 тисяч доларів?

Після відкриття самородок потрапив до приватної колекції й залишався там понад 20 років. Лише у грудні 2021 року його виставили на аукціон. Знахідка стала головним лотом торгів. Переможну ставку зробили через інтернет, а остаточна ціна склала 750 тисяч доларів.

При цьому вартість самого золота у зразку була значно нижчою. Ціну підняла не лише маса дорогоцінного металу, а й рідкісність знахідки, її розміри, форма та історія. Для колекціонерів природні золоті самородки такого масштабу мають окрему цінність. Їх купують не просто як метал, а як унікальні геологічні об’єкти, які майже неможливо знайти вдруге. "Аляскинський самородок століття" став саме таким випадком: випадкова знахідка під час роботи бульдозера через 23 роки перетворилася на лот вартістю три чверті мільйона доларів.