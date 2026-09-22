Впоследствии выяснилось, что он нашел самый крупный золотой самородок, когда-либо обнаруженный на Аляске, отмечает газета Times of India. Образец весил около 9,14 килограмма и получил название "Аляскинский самородок века".

Спустя более двух десятилетий после открытия находку выставили на аукцион. Ее продали за 750 тысяч долларов – значительно дороже, чем стоило само золото, содержавшееся внутри.

Как нашли самый большой самородок Аляски?

Барри Клей работал на золотоносном участке вблизи ручья Свифт-Крик. Во время работы на бульдозере он обратил внимание на необычный фрагмент среди вынутой земли. Клей взял находку на экспертизу. Специалисты подтвердили, что перед ними чрезвычайно большой природный образец золота с кварцем.

Неизведанные сокровища Аляски / Фото unsplash

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Его размеры составляют примерно 17 на 14,5 на 11 сантиметров. При этом самородок не состоит из чистого золота – в нем есть кварц и другие природные примеси. Анализ поверхности показал, что средняя чистота золота составляет около 87,59%. Именно из-за исключительных размеров образец получил название "Аляскинский самородок века". По данным Геологической и геофизической службы Аляски, он остается самым крупным золотым самородком, когда-либо найденным в штате.

Почему за него заплатили 750 тысяч долларов?

После обнаружения самородок попал в частную коллекцию и оставался там более 20 лет. Только в декабре 2021 года его выставили на аукцион. Находка стала главным лотом торгов. Победная ставка была сделана через интернет, а окончательная цена составила 750 тысяч долларов.

При этом стоимость самого золота в образце была значительно ниже. Цена была обусловлена не только массой драгоценного металла, но и редкостью находки, ее размерами, формой и историей. Для коллекционеров природные золотые самородки такого масштаба имеют особую ценность. Их покупают не просто как металл, а как уникальные геологические объекты, которые практически невозможно найти во второй раз. "Аляскинский самородок века" стал именно таким случаем: случайная находка во время работы бульдозера спустя 23 года превратилась в лот стоимостью три четверти миллиона долларов.