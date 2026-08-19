Хто може плавати зі швидкістю 37 км/год і важити 70 тонн: він може обігнати навіть човен

Важко уявити, що тварина завдовжки до 24 метрів і вагою до 70 тонн може бути швидкою. Здається, такі гіганти мали б рухатися повільно й важко, наче плавучі острови.

Фінвал ламає це уявлення, саме його називають "морським хортом" – і не просто за красиве прізвисько. Цей величезний кит справді здатний розвивати вражаючу швидкість, стверджує Discover wild life.

Фінвал є другою за розміром твариною на планеті після синього кита. І водночас він належить до найшвидших китів у світі: може плисти зі швидкістю до 37 – 40 кілометрів на годину.

Чому фінвала називають "морським хортом"?

Фінвал має довге, струнке й дуже обтічне тіло. За формою він нагадує свого близького родича – синього кита, але саме його силует демонструє, чому ця тварина така швидка.

Нічого особливого, просто кит обідає / Скрін з відео

Гідродинамічна форма допомагає фінвалу легко розрізати воду. Для тварини таких розмірів це особливо важливо: що менший опір, то ефективніше вона рухається. Через свою швидкість фінвал отримав прізвисько "морський хорт".

Він настільки швидкий, що може випереджати човни для спостереження за китами. У більшості океанів саме такі човни залишаються його єдиними "переслідувачами".

Як виглядає цей величний кит у воді: дивіться відео

Як велетенський кит може бути таким швидким?

На перший погляд, розмір мав би заважати фінвалу. Він може сягати 24 метрів завдовжки й важити до 70 тонн. Але в океані велике тіло не обов’язково означає повільний рух.

Фінвал поєднує масивність із витягнутою, гладкою формою. Його тіло пристосоване до швидкого плавання, а не до різких маневрів на короткій дистанції. Саме тому він може розганятися до 37 кілометрів на годину, а за деякими даними – до 40 кілометрів на годину.

Для тварини, яка важить як кілька десятків автомобілів, це справді разюча швидкість. Такі розміри й така швидкість потребують багато енергії. Раціон фінвала зазвичай складається з криля, дрібної зграйної риби та кальмарів. За день фінвал може з’їдати близько 2 тонн їжі.

Це величезна кількість, але для другого найбільшого створіння на планеті вона цілком пояснювана. Йому потрібно підтримувати не лише масу тіла, а й здатність активно рухатися в океані. Тому фінвал – це не просто гігант серед китів, а справжній швидкісний хижак, який поєднує розмір, силу й дивовижну витривалість.