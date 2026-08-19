Финвал опровергает это представление: именно его называют "морской гончей" – и не просто из-за красивого прозвища. Этот огромный кит действительно способен развивать впечатляющую скорость, утверждает Discover Wild Life.

Финвал – второе по размеру животное на планете после синего кита. И в то же время он относится к числу самых быстрых китов в мире: может плыть со скоростью до 37 – 40 километров в час.

Почему финвала называют "морским борзым"?

У финвала длинное, стройное и очень обтекаемое тело. По форме он напоминает своего близкого родственника – синего кита, но именно его силуэт демонстрирует, почему это животное такое быстрое.

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Ничего особенного, просто кит обедает / Скриншот из видео

Гидродинамическая форма помогает финвалу легко разрезать воду. Для животного таких размеров это особенно важно: чем меньше сопротивление, тем эффективнее оно движется. Благодаря своей скорости финвал получил прозвище "морской гончий".

Он настолько быстр, что может опережать лодки для наблюдения за китами. В большинстве океанов именно такие лодки остаются его единственными "преследователями".

Как выглядит этот величественный кит в воде: смотрите видео

Как гигантский кит может быть таким быстрым?

На первый взгляд, размер должен был бы мешать финвалу. Он может достигать 24 метров в длину и весить до 70 тонн. Но в океане большое тело не обязательно означает медленное движение.

Финвал сочетает массивность с вытянутой, гладкой формой. Его тело приспособлено к быстрому плаванию, а не к резким маневрам на короткой дистанции. Именно поэтому он может разгоняться до 37 километров в час, а по некоторым данным – до 40 километров в час.

Для животного, весящего как несколько десятков автомобилей, это действительно поразительная скорость. Такие размеры и такая скорость требуют много энергии. Рацион финвала обычно состоит из криля, мелкой стайной рыбы и кальмаров. За день финвал может съедать около 2 тонн пищи.

Это огромное количество, но для второго по величине существа на планете оно вполне объяснимо. Ему нужно поддерживать не только массу тела, но и способность активно передвигаться в океане. Поэтому финвал – это не просто гигант среди китов, а настоящий скоростной хищник, сочетающий размер, силу и удивительную выносливость.