Сенсація з юрського моря: у США знайшли рекордного кальмара, який мав давно вимерти

Белемніти – вимерлі родичі сучасних кальмарів і восьминогів – вважаються одними з найпоширеніших викопних істот на планеті. Їхні мушлі мільйонами знаходять у формації Санденс у штаті Вайомінг, де за доби динозаврів плескалося тепле мілководне море.

Проте свіжа знахідка міжнародної групи палеонтологів, опублікована у виданні Papers in Palaeontology, стала справжньою сенсацією. Учені виявили та описали істоту, яку вже охрестили "найтовстішим белемнітом з усіх коли-небудь знайдених", розповідає Discover wildlife.

Типові юрські молюски цього регіону мали витончену сигароподібну форму завдовжки до 10 сантиметрів і товщиною лише 1 – 2 сантиметри. Новий вид, що отримав назву Wyoteuthis linsterorum ("кальмар із Вайомінгу"), виявився справжнім важковаговиком: його твердий внутрішній кістяк-рострум сягав рекордних 6 сантиметрів у ширину.

Колись тут було море з кальмарами / Фото Discover wildlife

За оцінками дослідників, жива тварина разом із щупальцями виростала до 60 сантиметрів у довжину. Скласти повну картину вченим допомогли два рідкісні зразки. Перший ще наприкінці 1990-х років знайшов засновник Центру динозаврів Вайомінгу Буркхард Пол, після чого експонат десятиліттями припадав пилом у фондах.

Лише після того, як колекціонер скам'янілостей Кліфф Лінстер натрапив біля містечка Тен-Сліп на другий ідентичний екземпляр, дослідники об'єднали зусилля. Завдяки точній комп'ютерній томографії науковці змогли зазирнути всередину породи, не руйнуючи тендітний мінерал.

Відкриття здивувало дослідників ще й тому, що молюск належить до родини Megateuthididae, яка вважалася вимерлою ще 165 мільйонів років тому й ніколи раніше не фіксувалася в пізній юрі Північної Америки. Така виняткова кремезність і сила робили "товстого кальмара" грізним хижаком древніх вод: він легко полював на своїх дрібніших родичів, тримаючи в страху мешканців доісторичного мілководдя.