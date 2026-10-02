Темпи подвоїлися: учені шоковані рекордним перегрівом Чорного моря та світового океану

Дані спостережень за понад чотири десятиліття показали, що води світового океану нагріваються з безпрецедентною швидкістю, а темпи їхнього потепління за останні двадцять років зросли вдвічі.

Свіжий звіт програми спостереження за Землею Copernicus назвали одним із найтривожніших попереджень дослідників. Океан акумулює приблизно 90% надлишкового тепла, і останні дев'ять років поспіль показники температури незмінно встановлюють нові історичні максимуми, розповідає CNN.

Лише за минулий рік океанічні глибини поглинули додаткові 23 зетаджоулі теплової енергії. Масштаб цієї цифри складно уявити: вона приблизно у 40 разів перевищує річне енергоспоживання всього людства і за потужністю еквівалентна безперервним вибухам десятка атомних бомб щосекунди протягом цілого року.

Перегрів океану загрожує планеті / Фото Pixabay

Такий колосальний перегрів запускає ланцюгову реакцію по всій планеті: прискорюється підйом рівня води, посилюється руйнівна міць океанічних циклонів, а кислотність води з 1985 року підскочила на 17%, руйнуючи панцирі молюсків і скелети коралів.

Європейський регіон опинився серед тих, хто відчуває ці зміни найгостріше. Морські води Середземного та Чорного морів накривають затяжні морські теплові хвилі, які тривають понад місяць, а температура поверхні підіймається майже на 5 градусів вище за кліматичну норму. Стрімко теплішає й Арктика – за останні 40 років морська поверхня там прогрілася більш ніж на 4 градуси, прискорюючи танення полярних льодів.

Наслідки аномального прогріву дедалі сильніше виходять на суходіл. Перегріта вода живить руйнівні атмосферні фронти: потужні шторми підіймають восьмиметрові хвилі, руйнують прибережну інфраструктуру та залишають цілі регіони без електрики. Особливо вразливими залишаються острівні держави та низинні узбережжя, де підйом рівня води, зникнення бар'єрних рифів і часті циклони вже стали серйозним випробуванням для безпеки приморських міст.