Последний отчет программы наблюдения за Землей Copernicus назвали одним из самых тревожных предупреждений исследователей. Океан аккумулирует примерно 90% избыточного тепла, и последние девять лет подряд температурные показатели неизменно устанавливают новые исторические максимумы, сообщает CNN.

Только за прошлый год океанские глубины поглотили дополнительные 23 зетаджоуля тепловой энергии. Масштаб этой цифры сложно представить: она примерно в 40 раз превышает годовое энергопотребление всего человечества и по мощности эквивалентна непрерывным взрывам десятка атомных бомб каждую секунду в течение целого года.

Перегрев океана угрожает планете / Фото Pixabay

Такой колоссальный перегрев запускает цепную реакцию по всей планете: ускоряется подъем уровня воды, усиливается разрушительная мощь океанических циклонов, а кислотность воды с 1985 года подскочила на 17%, разрушая панцири моллюсков и скелеты кораллов.

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Европейский регион оказался среди тех, кто ощущает эти изменения наиболее остро. Морские воды Средиземного и Черного морей накрывают затяжные морские тепловые волны, которые длятся более месяца, а температура поверхности поднимается почти на 5 градусов выше климатической нормы. Стремительно теплеет и Арктика – за последние 40 лет морская поверхность там прогрелась более чем на 4 градуса, ускоряя таяние полярных льдов.

Последствия аномального потепления все сильнее сказываются на суше. Перегретая вода питает разрушительные атмосферные фронты: мощные штормы поднимают восьмиметровые волны, разрушают прибрежную инфраструктуру и оставляют целые регионы без электричества. Особенно уязвимыми остаются островные государства и низменные побережья, где подъем уровня воды, исчезновение барьерных рифов и частые циклоны уже стали серьезным испытанием для безопасности приморских городов.