3,5-метровая акула застряла в городском канале: посмотреть на нее пришли более 600 тысяч человек

Обычный парк в южнокорейском Пусане за несколько дней превратился в место, куда десятки тысяч людей съезжаются ради одного "жителя". В узком искусственном канале плавает 3,5-метровая акула, которая заплыла сюда из моря – и до сих пор не смогла вернуться обратно.

Ее заметили в Северном порту Пусана 18 сентября. Местные жители быстро дали акуле имя Букан-и, а уже к вечеру 28 сентября посмотреть на нее пришли более 600 тысяч человек, – пишет Korea Times.

Для сравнения: в обычный праздничный день парк посещали около 2 тысяч человек. Особенно многолюдно было во время праздника Чхусок: всего за четыре дня парк принял более 480 тысяч посетителей.

Люди выстраивались вдоль канала, чтобы увидеть плавник акулы над водой, а Букан-и тем временем стала настолько узнаваемой, что Пусан решил присвоить ей официальный статус. Но эта история, которая для города превратилась почти в туристический феномен, для самой акулы гораздо менее весела. Она уже более десяти дней находится в узком канале, где возможности нормально плавать и искать пищу ограничены.

Как одна акула привлекла в городской парк более 600 тысяч человек?

Букан-и впервые заметили 18 сентября в искусственном канале Северного порта. Ее имя образовано от корейского названия порта Bukhang и привычного корейского суффикса "-i".

Новая посол города Пусан / Фото Korea Times

Число желающих увидеть необычного гостя начало расти почти ежедневно. 24 сентября в парк пришло 101 тысяча человек, на следующий день – 136 тысяч, 26 сентября – 140 тысяч, а еще через день – 106 тысяч.

Даже после завершения праздничного периода интерес не исчез: 28 сентября до вечера на акулу пришли посмотреть еще около 38 тысяч человек.

Пусан решил воспользоваться неожиданной популярностью. Город провел опрос в инстаграме о том, стоит ли сделать Букан-и почетной рекламной амбассадоршей. В голосовании приняли участие около 8,2 тысячи человек, и 91% поддержали эту идею.

29 сентября власти объявили, что акула официально получит статус почетной амбассадорки Пусана. Для нее даже придумали отдельное шутливое звание – "Shafluencer", образованное от shark и influencer. Впрочем, оставлять нового символа города в канале никто не планирует.

Специалисты Национального института рыболовства после осмотра сообщили, что активность и дыхание акулы остаются стабильными. Однако узкий канал ограничивает ее движение и возможности для питания, а длительное пребывание там может постепенно истощить животное, – сообщают власти Пусана.

Почему акулу до сих пор не могут вернуть в открытое море?

Первые попытки заставить Букан-и покинуть канал предпринимались еще после ее появления, но операцию приостановили, чтобы не навредить животному. 29 сентября спасатели перешли к гораздо более масштабной операции. В канале работали пять судов, а на акулу направляли мощные струи воды, пытаясь постепенно оттеснить ее в сторону открытого моря.

Идея заключалась не в том, чтобы ловить или физически тянуть акулу. Поток воды должен был создать направление, по которому она могла бы самостоятельно выйти из канала. За основу взяли похожий случай 2004 года в американском Массачусетсе, где таким способом помогали выбраться белой акуле, оказавшейся в соленом болоте. Однако Букан-и оказалась не слишком покладистой.

Когда лодки приближались, акула прижималась ближе к краям канала и избегала струй воды. Примерно через пять часов операцию прекратили – вернуть ее в море так и не удалось. Теперь спасатели готовят "план Б". Для канала изготавливают большой специальный невод, которым планируют перекрыть участки, через которые Букан-и ускользала от лодок.

Новую попытку вернуть ее в открытое море планируют провести в начале октября. А пока акула остается в том же канале, где менее чем за две недели успела превратить обычный прибрежный парк Пусана в место, куда пришли более 600 тысяч человек.