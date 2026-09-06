"Анаконда" на глубине 10 метров: что обнаружил дайвер в затопленном карьере под Днепром

Новониколаевский гранитный карьер, расположенный в Днепропетровской области, давно славится как культовое место для дайверов со всей страны. На его дне энтузиасты создали удивительный подводный музей: на глубине от нескольких до почти 50 метров покоятся затопленные ретро-автомобили, мотоциклы, кабина грузовика и даже микроавтобус.

Однако очередное погружение подарило аквалангистам эмоции, которых не предусмотрит ни один план тренировок.

Неожиданная находка в ретро-технике

Опустившись на скалистый выступ на глубине около 10 метров, дайвер исследовал очередной винтажный экспонат. Когда он поднял массивную крышку, то заметил змею, которая пряталась от человеческих глаз.

Встречу с холоднокровным обитателем автор запечатлел на экшн-камеру.

Встреча дайвера с "анакондой": смотрите видео

Что известно о подводной змее?

На самом деле "анакондой" оказался обычный водяной уз. Он абсолютно безопасен для людей, не имеет яда и никогда не нападает первым. Взрослые особи могут вырастать до 1,3 – 1,5 метра в длину.

В отличие от обычного угря с желтыми "ушками", водяной угорь имеет характерный шахматный узор на чешуе и проводит большую часть жизни в воде, ныряя на значительную глубину в поисках бычков, мелкой рыбы и раков.