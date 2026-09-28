Бриллиант из Киева исчез почти на 70 лет: легенда каже, що ним заплатили за свободу Терещенка

Летом 1984 года в Christie's позвонил банковский менеджер с необычным вопросом. Один из его клиентов хотел продать большой голубой бриллиант, размер которого сравнивали с голубиным яйцом. После осмотра стало ясно, что перед специалистами – лежал камень, которого ювелирный мир не видел почти семь десятилетий.

Самая известная из них звучит почти как семейная легенда: драгоценность якобы отдали большевикам за освобождение Михаила Терещенко из тюрьмы. Однако документы, касающиеся самого бриллианта, дают иную хронологию. И она значительно усложняет эту историю.

Как один из крупнейших голубых бриллиантов мира оказался у Терещенков?

Михаил Терещенко родился в Киеве в 1886 году и принадлежал к одной из самых богатых украинских предпринимательских семей своего времени. Терещенки происходили из Глухова в Сумской области. Основу их состояния составила сахарная промышленность, но семья владела также землями, предприятиями и финансовыми активами. Значительные средства тратили на благотворительность: поддерживали больницы, учебные заведения, приюты, церкви, музеи и художественные коллекции. К началу ХХ века Михаил унаследовал огромный капитал.

Семья Терещенко / Скриншот из публикации Романа Тимофеева

Его состояние оценивают в более чем 60 миллионов рублей. В 1917 году он вошел в состав Временного правительства – сначала в качестве министра финансов, а впоследствии – министра иностранных дел. Примерно в этот период в жизни Терещенко появился и знаменитый голубой камень. Его точное происхождение неизвестно. Ювелирный дом Mouawad, которому бриллиант принадлежит в настоящее время, не называет ни достоверной даты находки, ни конкретного месторождения. Существует предположение, что камень происходил из Индии, но подтвержденной истории его ранних владельцев нет.

Согласно семейной версии, которую позже пересказывал внук Михаила Мишель Терещенко, дед приобрел бриллиант в 1913 году в Антверпене для своей возлюбленной Маргарет Ное – француженки, ставшей его первой женой. Ювелирные источники позволяют с уверенностью проследить судьбу камня с того самого 1913 года, но начинают историю с Парижа, вспоминает Роман Тимофеев.

Тогда Михаил Терещенко оставил большой голубой бриллиант в Cartier. В 1915 году он заказал для него колье. Центральный камень весом 42,92 карата получил грушевидную огранку. Вокруг него Cartier разместил еще 46 бриллиантов разных размеров, форм и цветов.

В описаниях украшения упоминаются круглые и грушевидные камни, маркизы и сердечкообразные бриллианты, а палитра включала желтые, розовые, зеленые, голубые и другие оттенки. Различные источники по-разному определяют место Tereschenko Blue среди крупнейших голубых бриллиантов.

Mouawad называет его вторым после знаменитого Hope Diamond весом 45,52 карата. В каталоге Christie's он фигурировал как четвертый среди крупнейших известных fancy blue diamonds. Поэтому правильнее говорить о нем как об одном из крупнейших голубых бриллиантов мира.

Действительно ли этим камнем заплатили за свободу Терещенко?

После большевистского переворота в октябре 1917 года Михаила Терещенко вместе с другими членами Временного правительства арестовали в Зимнем дворце. Его заключили в Петропавловскую крепость. Весной 1918 года Терещенко вышел на свободу, после чего покинул бывшую империю.

Бриллиант Терещенков / Скриншот из поста Романа Тимофеева

Мишель Терещенко рассказывал, что Маргарет Ное пыталась добиться освобождения мужа и в конце концов якобы договорилась с Троцким. Ценой свободы должен был стать большой голубой бриллиант. Именно эта версия положила начало истории о драгоценности, которой спасли жизнь украинскому миллионеру.

Документально подтвердить ее не удалось. Более того, известная история самого бриллианта противоречит такому развитию событий. По данным Christie's, бриллиант покинул Российскую империю еще в 1916 году. После этого он перешел к неназванному частному владельцу. Ту же хронологию приводит и Gem-A. Если эти сведения верны, в 1918 году Маргарет уже не могла передать большевикам именно этот 42,92-каратный камень. Это не опровергает возможность выкупа как такового.

Семья могла использовать другие драгоценности или деньги, а с годами несколько событий могли слиться в одну семейную историю. Однако на сегодняшний день нет документов, которые связывали бы освобождение Терещенко именно с "Tereschenko Blue".

Почему в истории камня появилась французская танцовщица?

После 1916 года след бриллианта почти теряется. Следующая версия его судьбы появилась благодаря старым газетам. Историк ювелирного искусства и геммолог Джек Огден обратил внимание на французскую танцовщицу Сюзанну Мари Бланш Тюйльи, которая выступала под именем Mademoiselle Primrose.

Некоторое время она жила в Санкт-Петербурге и была знакома с людьми из придворной среды. Перед революцией Тюйлье уехала во Францию. В публикациях французской прессы 1920-х годов упоминается драгоценность, которую она привезла с собой, – большой голубой бриллиант весом примерно 43 карата. Вес почти совпадает с "Tereschenko Blue" – 42,92 карата. По газетным сообщениям, танцовщица прибыла в Ниццу в 1916 году и вскоре заложила камень. Позже бриллиант неоднократно фигурировал в финансовых спорах.

В марте 1925 года дело дошло до гражданского суда в Ницце, после чего надежных упоминаний об этой драгоценности почти не осталось. Именно совпадение дат и веса заставило Огдена предположить, что бриллиант Mademoiselle Primrose мог быть Tereschenko Blue. По данным Christie's, камень Терещенко вывезли из империи в 1916 году. В том же году во Франции появилась танцовщица с голубым бриллиантом почти идентичного веса. Но доказательств, которые позволили бы поставить между этими двумя камнями знак равенства, нет.

Газетные сообщения того времени содержат противоречия, поэтому Огден представляет эту историю лишь как возможный эпизод в биографии "Tereschenko Blue". Кто владел бриллиантом после Терещенко и где именно он находился в последующие десятилетия, точно неизвестно.