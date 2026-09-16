Рыбы блеют, а дельфин ждет рядом: зачем он доводит добычу до такого

Мы привыкли воспринимать дельфинов как доброжелательных, игривых "ангелов океана", чьи мордочки словно застыли в вечной искренней улыбке. Однако дикая природа гораздо более прагматична, и за этой обманчивой приветливостью скрывается изобретательный и безжалостный охотник.

Недавнее открытие морских биологов из Австралии буквально перевернуло представления о повадках китообразных. Они зафиксировали первый в мире подробно подтвержденный случай откровенного подводного рэкета, главным героем которого стал дельфин по прозвищу Баблз, сообщает Eurekalert.

Хладнокровный шантаж вместо утомительной охоты

В период с 2021 по 2025 год исследователи Университета Саншайн-Кост наблюдали за мелководьем у острова Леди Эллиот на юге Большого Барьерного рифа. Вместо того чтобы гоняться за ловкой рыбой, как это делают другие афалины, одиночка Баблз придумал гениальную энергосберегающую схему – так называемый клептопаразитизм.

Он подплывал к стаям великоглазых тревалли, методично выбирал из них рыбу с самым полным, вздутым брюшком и начинал неустанную, изнурительную погоню.

Дельфины – безжалостные охотники / Фото Pixabay

Дельфин буквально "висел на хвосте" жертвы, совершил атаку ультразвуковыми щелчками и низкочастотными сигналами, доводя до состояния панического стресса, пока бедная тревалла не отрыгивала свой только что съеденный обед. Как только добыча оказывалась в воде, Баблз спокойно лакомился готовыми остатками, не затратив сил на полноценную охоту.

Крах образа "хороших парней моря"

Биологи зафиксировали как минимум 11 таких эпизодов, что подтверждает: это не случайность, а сознательная и доведенная до совершенства охотничья стратегия. Поскольку Баблз охотится в одиночку, а не в стае, такой шантаж помогает ему получать калорийную пищу с минимальными усилиями, заставляя других морских обитателей выполнять за него всю черновую работу.

Ученые подчеркивают, что такое поведение вовсе не делает дельфинов "плохими" – оно лишь напоминает, насколько высок уровень интеллекта и адаптивности этих хищников, и наглядно развенчивает романтизированные мифы об их невинном характере.