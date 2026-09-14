Дело "Оса": единственная женщина в руководстве ОУН, которой советские спецслужбы боялись больше, чем мужчин

12 октября 1957 года в подъезде дома на Крайтмайрштрассе в Мюнхене лопнула стеклянная ампула с цианистым калием. Агент КГБ Богдан Сташинский хладнокровно ликвидировал одного из самых влиятельных идеологов украинского национально-освободительного движения – Льва Ребета.

На протяжении долгих десятилетий этот теракт считался главной мюнхенской спецоперацией чекистов. Однако рассекреченные архивы Службы внешней разведки Украины раскрывают иную сторону этой войны.

Рядом с Ребетом всегда стояла фигура, которую Москва считала не менее угрожающей, чем целую диверсионную сеть. Ее звали Дария Ребет (в девичестве Цисик), и в сверхсекретных кабинетах МГБ и КГБ оперативное дело на нее носило крайне красноречивое название – Оса.

Псевдоним "Оса" чекисты выбрали неслучайно. Дария не вела партизанских боев в лесах – она наносила сокрушительные, болезненные удары системе там, где Кремль чувствовал себя уязвимым: на юридическом, идеологическом и публицистическом полях.

Легендарная женщина / Фото diasporiana.org.ua

Блестящий юрист с дипломом Львовского университета, она обладала аналитическим умом редкой остроты и железной принципиальностью. В то время, когда руководство подпольем было исключительно мужским клубом, она сломала все стереотипы, став единственной женщиной – членом Главного Провода ОУН и участницей легендарного Третьего Чрезвычайного Большого Собрания 1943 года, которое взяло курс на демократизацию украинского национализма.

Советские спецслужбы тщательно фиксировали каждый ее шаг, публикацию и встречу. Чекисты пытались найти малейшую лазейку для вербовки, компрометации или психологического давления, однако "Оса" не оставляла противнику ни единого шанса. Она была живым щитом идей современного, открытого для Европы украинского сопротивления, разбивая вдребезги советские пропагандистские мифы о примитивности подполья.

Даже после коварного убийства любимого мужа Дария не сдала позиций и не скрылась в тени. Она возглавила журнал "Украинский самостоятель", продолжала писать глубокие аналитические работы и до последних дней оставалась непоколебимым интеллектуальным форпостом свободной Украины.