У нее две головы, но одно тело: внешний вид редкой черепахи удивил даже ветеринаров

На Кейп-Коде в штате Массачусетс нашли крошечную черепаху с двумя головами. Детеныш весит всего 5,2 грамма и страдает редкой аномалией развития – бицефалией.

Для местных специалистов такая находка также необычна, пишет People. За последние пять лет они видели лишь два подобных случая, поэтому новый детеныш сейчас находится под особо пристальным наблюдением ветеринаров.

Речь идет о алмазноспинной черепахе – виде, который в Массачусетсе находится под охраной. Детеныша передали в Центр дикой природы Кейп-Кода из заповедника Wellfleet Bay.

Что означает, что у черепахи две головы?

Бицефалия – это редкая аномалия, при которой одно животное имеет две функциональные головы на одном теле. В таких случаях строение внутренних органов может сильно отличаться, поэтому предсказать, как именно будет развиваться животное, сложно.

Две головы на одном теле: смотрите видео, как выглядит чудесная черепаха

На опубликованных фотографиях видно, что черепаха совсем крошечная – примерно размером с два пальца.

Вот и двойной взгляд! Наша ветеринарная команда будет внимательно следить за маленькой водяной черепахой, узнавая больше о том, как их две головы и тела работают вместе,

– сообщили в Центре дикой природы Кейп-Кода.

Специалисты будут наблюдать за тем, как детеныш ест, растет и двигается, а также насколько согласованно работают обе головы.

За последние 5 лет мы наблюдали лишь два других случая бицефалии, что делает этот случай особенно редким для нашей команды,

– отметили в центре.

Сможет ли такая черепаха выжить?

Сам факт появления двух голов не дает ответа на вопрос, как долго животное сможет прожить. В подобных случаях все зависит от того, какие органы являются общими, а какие сформировались отдельно, а также от того, могут ли обе части тела нормально координировать движения и питание.

Хотя мы уже сталкивались с этим необычным состоянием ранее, каждый случай дает нам еще одну возможность узнать больше об анатомии и физиологии этих удивительных животных,

– пояснили в Центре дикой природы Кейп-Кода.

Пока что команда следит за основными показателями состояния детеныша. "Сейчас наша команда внимательно следит за аппетитом, ростом и поведением этого малыша – или двух", – добавили специалисты.

Находили ли двухголовых черепах раньше?

Подобный случай уже фиксировали в Массачусетсе в октябре 2021 года. Тогда в Центр дикой природы Новой Англии поступила другая алмазноспинная черепаха с двумя головами и шестью ногами. Она вылупилась из гнезда, которое находилось под охраной в Барнстейбле.

У того животного раздел между двумя частями тела был более заметным, чем у нынешнего детеныша. Животные с этим редким заболеванием не всегда живут очень долго или имеют хорошее качество жизни, но эти два случая дают повод для оптимизма.