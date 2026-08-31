Тайна поместья Элторп: почему настоящее место захоронения принцессы Дианы скрыли от людей

Почти три десятилетия после трагической автокатастрофы в парижском туннеле Пон-де-л'Альма фигура принцессы Уэльской Дианы по-прежнему находится в центре общественного внимания. Ее жизнь, сопровождавшаяся беспрецедентным давлением со стороны СМИ, и внезапная смерть 31 августа 1997 года стали катализатором масштабных перемен в британской монархии.

Несмотря на то, что за официальной церемонией прощания в Лондоне наблюдали миллиарды зрителей, настоящее место упокоения принцессы Дианы скрыто от публики. Вместо традиционного семейного склепа ее похоронили на изолированном острове, доступ к которому имеют только ближайшие родственники. Рассказываем, что установили официальные расследования по поводу ее гибели, почему семья Спенсеров изменила первоначальный план захоронения и как наследие принцессы продолжает влиять на мир в 2026 году.

Что стоит знать о принцессе Диане

Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года в Парк-Хаусе, расположенном на территории королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк. Она происходила из одного из старейших аристократических родов Великобритании. Семья Спенсеров на протяжении нескольких поколений поддерживала тесные связи с британской королевской семьей, а титул графа Спенсера был учрежден еще в XVIII веке. После того как ее отец, Джон Спенсер, унаследовал графский титул в 1975 году, Диана получила официальное обращение "леди".

Публичная жизнь Дианы началась после объявления о ее помолвке с принцем Чарльзом, наследником британского престола, в феврале 1981 года. Их свадьба состоялась 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне. За телетрансляцией церемонии наблюдала рекордная для того времени аудитория – около 750 миллионов человек в 74 странах мира. В браке родились два сына: принц Уильям (1982 год) и принц Гарри (1984 год). Согласно королевскому протоколу, Диана получила титул принцессы Уэльской.



Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото Getty Images

В течение 1980-х и 1990-х годов Диана сосредоточила свою деятельность на благотворительности, став покровительницей более ста организаций. Ее работа существенно повлияла на дестигматизацию ряда заболеваний. В апреле 1987 года она официально открыла первое в Великобритании отделение для пациентов с ВИЧ/СПИДом в лондонской больнице Мидлсекс. Фотографии, на которых принцесса пожимает руку пациенту без защитных перчаток, широко освещались в международной прессе и способствовали развенчанию мифа о передаче вируса через тактильный контакт. Также она активно сотрудничала с организацией The Leprosy Mission, посещая больницы для больных проказой в Индии, Непале и Зимбабве.

В январе 1997 года, сотрудничая с организацией The HALO Trust, Диана посетила Анголу, где прошла по разминированному коридору на минном поле. Эта кампания стала ключевым фактором в привлечении международного внимания к проблеме противопехотных мин, что впоследствии способствовало подписанию Оттавского договора об их запрещении.

Брак Дианы и Чарльза сопровождался длительными кризисами, которые стали достоянием общественности после публикации книги Эндрю Мортона в 1992 году и телевизионного интервью Дианы в программе BBC Panorama в 1995 году. В декабре 1995 года королева Елизавета II официально рекомендовала супругам развестись. Процесс развода завершился 28 августа 1996 года. Диана лишилась титула "Ее Королевское Высочество", но сохранила титул принцессы Уэльской и продолжила проживать в Кенсингтонском дворце.

Как погибла принцесса Диана

Обстоятельства гибели принцессы Дианы были подробно задокументированы в ходе двух масштабных официальных расследований: французского (завершенного в 1999 году) и британского (операция "Пейджет", отчет опубликован в 2006 году).

30 августа 1997 года Диана и ее спутник Доди Аль-Файед, сын египетского бизнесмена Мохамеда Аль-Файеда, прибыли в Париж после отдыха на Французской Ривьере. Вечером они ужинали в отеле Ritz, принадлежавшем семье Файедов. Из-за большого скопления фотографов у главного входа пара решила покинуть отель через задний выход. В 00:20 31 августа они сели в автомобиль Mercedes-Benz S280.

За рулем находился Анри Поль, заместитель начальника службы безопасности отеля Ritz. На переднем пассажирском сиденье сидел охранник Тревор Рис-Джонс. Автомобиль двигался вдоль правого берега реки Сены, преследуемый группой папарацци на мотоциклах и в автомобилях. В 00:23 Mercedes въехал в туннель Пон-де-л'Альма (Pont de l'Alma). Согласно данным технической экспертизы, скорость транспортного средства на момент въезда в туннель составляла от километров в час, что более чем вдвое превышало допустимое ограничение в 50 километров в час.

Водитель потерял управление. Автомобиль задел правую стену туннеля, после чего резко изменил траекторию и лоб в лоб столкнулся с тринадцатой железобетонной опорой, разделявшей полосы движения. Доди Аль-Файед и Анри Поль получили травмы, несовместимые с жизнью, и были признаны мертвыми на месте происшествия. Охранник Тревор Рис-Джонс получил тяжелые травмы лица и грудной клетки, но выжил (он был единственным, кто воспользовался ремнем безопасности, хотя официальные отчеты по этому факту содержат расхождения; расследование подтвердило, что пассажиры на заднем сиденье не были пристегнуты).

Диану извлекли из искореженного автомобиля спасатели. Она получила обширные внутренние повреждения, в частности смещение сердца в правую сторону грудной клетки и разрыв левой легочной вены. Ее доставили в больницу Питье-Сальпетриер (Pitié-Salpêtrière). Несмотря на экстренное хирургическое вмешательство и длительные реанимационные мероприятия, в 4:00 утра 31 августа 1997 года врачи официально констатировали смерть.

Токсикологическая экспертиза, проведенная французскими следователями, показала, что уровень алкоголя в крови Анри Поля составлял 1,75 грамма на литр, что в три раза превышало допустимую норму по французскому законодательству. Кроме того, в его крови были обнаружены следы антидепрессантов. В 2008 году суд присяжных в Лондоне вынес вердикт о "незаконном убийстве" (unlawful killing), возложив ответственность на грубую халатность водителя Анри Поля и действия папарацци, преследовавших автомобиль.

Почему могилу принцессы Дианы скрыли

Официальная церемония прощания с принцессой Дианой состоялась 6 сентября 1997 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. По данным BBC, телетрансляцию похорон смотрели около 2,5 миллиарда человек по всему миру. После завершения службы в Лондоне гроб с телом Дианы перевезли в графство Нортгемптоншир, где расположено родовое поместье семьи Спенсеров – Элторп (Althorp).

Поместье Элторп занимает площадь более 5000 акров (около 2000 гектаров) и принадлежит семье Спенсеров с 1508 года. Первоначальный план предусматривал захоронение Дианы в семейном склепе Спенсеров в церкви Святой Девы Марии в соседнем селе Грейт-Брингтон, где похоронены 20 поколений ее предков, включая ее отца. Однако ее брат, Чарльз, 9-й граф Спенсер, изменил решение из соображений безопасности. Он аргументировал это тем, что массовый наплыв туристов в небольшую деревню создаст логистические проблемы и нарушит покой местных жителей, а также лишит сыновей Дианы возможности посещать могилу матери в уединении.

Местом захоронения был выбран остров посреди декоративного озера, известного как Овальное озеро (The Oval Lake), расположенного на территории поместья Элторп. Дорога, ведущая к озеру, была обсажена 36 дубами, каждый из которых символизирует один год жизни принцессы. На берегу озера построен мемориал в стиле дорического храма. На его фасаде высечено имя Дианы, а внутри размещен ее силуэт, вырезанный из черного мрамора, и две цитаты из ее публичных выступлений.

Принцесса Диана похоронена посреди острова: смотрите видео с дрона

Важно отметить, что этот мемориальный храм на берегу открыт для посетителей в определенные месяцы года (обычно с июля по август), однако он не является местом захоронения. Сама могила находится непосредственно на острове. Доступ на остров строго ограничен и разрешен исключительно членам семьи Спенсеров и сыновьям Дианы. На острове нет массивных монументов; место упокоения обозначено белой мраморной урной на пьедестале, которая скрыта среди деревьев и кустов. Территория острова засажена любимыми цветами Дианы, среди которых белые розы и незабудки.

Почему о принцессе Диане продолжают говорить и сегодня

По состоянию на 2026 год, несмотря на то, что с момента гибели принцессы Дианы прошло почти три десятилетия, ее биография и деятельность остаются предметом исторических исследований, социологического анализа и культурного осмысления. Ее влияние проявляется в нескольких ключевых сферах.

Во-первых, деятельность Дианы привела к ощутимым изменениям в протоколах взаимодействия британской монархии с общественностью. Современные представители королевской семьи, в частности король Чарльз III и принц Уильям, переняли более открытый стиль взаимодействия с публикой, который впервые ввела Диана. Это касается непосредственного общения с людьми во время официальных визитов, отказа от строгой дистанции и публичного обсуждения социальных проблем.

Во-вторых, благотворительные инициативы Дианы были институционализированы и продолжены ее сыновьями. Принц Уильям является покровителем организации Centrepoint, которая помогает бездомной молодежи (Диана была покровительницей этой организации с 1992 года). Принц Гарри в 2006 году стал соучредителем благотворительной организации Sentebale в Лесото, которая поддерживает детей и молодежь, живущих с ВИЧ, прямо продолжая работу своей матери в Африке. Кроме того, оба брата активно работают в сфере психического здоровья, что является следствием открытости Дианы в отношении своих собственных психологических проблем (в частности, публичного признания борьбы с послеродовой депрессией и булимией).



Принцесса Диана была открыта к общению с другими / Фото Getty Images

В-третьих, фигура Дианы остается предметом юридических и медийных расследований. В 2021 году был опубликован официальный отчет лорда Дайсона, который подтвердил, что журналист Мартин Башир использовал поддельные банковские выписки и обманные методы, чтобы убедить Диану дать скандальное интервью BBC Panorama в 1995 году. Этот прецедент вызвал масштабную дискуссию о журналистской этике и стандартах работы британских СМИ.

В культурном контексте образ Дианы продолжает тиражироваться через кино, литературу и моду. 1 июля 2021 года, в день, когда ей должно было исполниться 60 лет, принцы Уильям и Гарри официально открыли бронзовую статую принцессы Дианы в Затонувшем саду (Sunken Garden) Кенсингтонского дворца. Памятник, созданный скульптором Иэном Ренк-Бродли, изображает Диану в окружении троих детей, что символизирует универсальность и международный масштаб ее гуманитарной деятельности. Этот памятник стал еще одним официальным местом почтения ее памяти в центре Лондона, дополняя закрытый семейный мемориал в Элторпе.