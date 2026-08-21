В Одесской области археологи обнаружили захоронение с редким доспехом: что оно рассказало о киммерийцах

На юге Одесской области археологи исследуют место, где люди жили еще за несколько тысячелетий до нашей эры. Городище Картал возле села Орловка вновь подарило редкие находки –: захоронения разных периодов и комплект парадной конской сбруи раннего железного века.

Особое внимание привлекло захоронение, которое исследователи предварительно связывают с киммерийской эпохой. Рядом с костями человека лежали остатки конской гарнитуры, а у головы – сосуд, который также мог быть частью погребального инвентаря, пишет "Суспильне".

По мнению руководителя археологической экспедиции Игоря Бруяка, эта находка важна не только сама по себе. Она добавляет аргументов в пользу версии о тесных контактах киммерийцев с фракийцами, земли которых лежали за Дунаем.

Что археологи нашли в городище Картал?

Картал исследуют уже не первый год. По словам Игоря Бруяка, территория использовалась в разные эпохи – здесь возникали поселения, хозяйственные зоны, кладбища и могильники.

Могильники, которые исследуют археологи / Фото "Суспильне Одесса"

Люди жили здесь, начиная с эпохи энеолита, то есть примерно четыре-пять тысяч лет до нашей эры.

И с тех пор здесь периодически возникали поселения различных людей, народов и культур, которые жили чуть западнее, ближе к Каменной горе. А на этой территории у них была либо хозяйственная периферия, либо они здесь обустраивали свои кладбища, могильники,

– рассказал Игорь Бруяко.

В этом сезоне археологи работали на двух участках. На одном из них, ближе к Каменной горе, еще в июне обнаружили хозяйственные ямы, печь, вымостку и захоронения.

Погребение, обнаруженное археологами в городище Картал / Фото "Суспильне Одесса"

Отдельной находкой стала гарнитура конской сбруи. От кожаных элементов почти ничего не осталось, зато сохранились бронзовые и железные детали. Сначала исследователи расчистили и зафиксировали сбрую, а уже после ее извлечения приступили к самому захоронению.

Хотя было ясно, что эта сбруя – часть инвентаря, и захоронение находится рядом. Были видны кости. И вот сейчас, через несколько дней после того, как была расчищена и извлечена сама сбруя, наконец настала очередь самого хозяина всего этого имущества. То есть человека, которого похоронили и которому положили вот эту самую конскую сбрую,

– отметил археолог.

Возле головы погребенного также нашли горшок. Исследователи предполагают, что после дальнейшей расчистки могут появиться и другие предметы. Работа с такими захоронениями требует особой осторожности. Самое сложное, по словам Бруяка, – расчищать ребра: они тонкие, часто расслаиваются и плохо сохраняются. Скорость работы зависит от состояния скелета, его положения и опыта археолога.

Многое зависит от ловкости, от мастерства того, кто проводит расчистку. Я, например, знаю таких виртуозов, в том числе тех, кто работал у нас, которые проводили расчистку качественно и очень быстро. Но в среднем процедура расчистки занимает где-то час-два,

– пояснил Игорь Бруяко.

Почему находка может быть важна для истории киммерийцев?

Конскую упряжь археологи предварительно относят к киммерийской эпохе. Для исследователей это особенно ценно, ведь о киммерийцах мы знаем не только из археологических материалов, но и из упоминаний древнегреческих авторов.

Игорь Бруяко считает, что найденный комплект может стать еще одним подтверждением реального существования киммерийского этноса. В то же время отдельные черты находки указывают на контакты с фракийцами, основные земли которых были расположены за Дунаем.

Здесь произошло столкновение двух цивилизаций – творческое, а не конфликтное, – в результате чего образовался симбиоз, известный под названием фрако-киммерийская культура,

– подчеркнул руководитель экспедиции.

Как проходят раскопки: смотрите видео

Именно поэтому Картал интересен не одной конкретной находкой. В различных слоях памятника археологи видят следы многих культур и периодов, которые сменяли друг друга или контактировали между собой. Исследование городища планируют продолжить и в следующем году.

Этот памятник еще скрывает в себе очень много интересного, очень много сюрпризов. Учитывая это, перспективность исследований здесь не подлежит никаким сомнениям. Мы надеемся, что эти исследования будут продолжены в следующем году,

– подытожил Игорь Бруяко.