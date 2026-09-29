В Черниговской области 17 тысяч лет назад люди жили среди мамонтов: зачем сжигали их кости

Сегодня трудно представить себе обычный вечер на территории современной Черниговщины 17 тысяч лет назад. Люди собирались у костра, но вместо привычных дров могли подкладывать в него кости мамонтов. Неподалеку стояли жилища, для строительства которых тоже использовали кости этих гигантских животных.

Следы такого зимнего лагеря сохранились на стоянке "Бужанка 2" в пределах современного Мезинского национального природного парка. Люди останавливались здесь примерно 17–18 тысяч лет назад, а культурные слои настолько хорошо сохранились, что археологи могут воссоздавать отдельные детали их повседневной жизни, – пишет "Суспильне".

Одна из таких деталей буквально пролежала под землей тысячелетия. Под большим фрагментом кварцита исследователи обнаружили древний очаг. По словам историка Евгения Осадчего, он "не видел света 17 тысяч лет". Но больше всего о жизни людей в этом месте рассказывают не отдельные красивые артефакты, а то, что они оставили после обычных бытовых дел.

Как кости мамонтов стали для людей и строительным материалом, и топливом?

"Бужанка 2" была зимним лагерем. Здесь археологи обнаружили кострища, хозяйственные ямы и жилища, для сооружения которых использовались кости мамонтов, – сообщает Национальная академия наук Украины. У мамонтовых костей было и другое, гораздо более практичное применение.

Удивительные факты о мамонтах в Черниговской области / Фото unsplash

В остатках одного из костров ученые нашли много обожженных костей животных, причем значительная часть принадлежала мамонтам. Древесины в той среде не хватало, поэтому кости становились дополнительным топливом.

Это кости мамонта, ну, скорее всего, мамонта, потому что большинство из них как раз ему и принадлежит, которые первобытные люди использовали в качестве топлива для костра,

– отметила ученая Алина Ступак.

Это подтверждает и отдельное научное исследование стоянки по результатам раскопок 2025 года. Его авторы установили, что большую часть фаунистической коллекции составляли обожженные кости, которые использовались в качестве основного топлива исследуемого костра.

Среди этих остатков преобладали кости шерстистого мамонта. Люди использовали мамонтов и для изготовления гораздо более тонких предметов. Среди находок есть игла для шитья, изготовленная из бивня мамонта. Археологи также обнаружили обломок бусины, фрагменты костей с охрой, каменные и кремневые орудия, наконечники и скребки. Охра могла иметь различное назначение.

Дмитрий Ступак предполагает, что ею могли раскрашивать себя, хотя называть это однозначно косметикой или частью ритуала ученые не могут. На стоянке нашли и кости, на которых сохранились следы этого природного пигмента.

На каких мамонтов могли охотиться жители Черниговщины?

Находки на "Бужанке 2" несколько меняют привычный образ охотника ледникового периода, который с копьем противостоит огромному взрослому мамонту. Среди останков этих животных на стоянке много принадлежит детенышам. В научной работе, посвященной "Бужанке 2", исследователи отмечают, что среди мамонтовых костей из всех исследованных слоев преобладают останки молодых особей. Найдены даже останки новорожденного мамонтенка.

Довольно много останков принадлежит мамонтенкам детского возраста до трех лет,

– рассказала Алина Ступак.

Ученая предполагает, что охотники могли выбирать более мелких животных, а не каждый раз пытаться добыть взрослого мамонта. Это остается версией, а не доказанным сценарием каждой охоты. Мамонты были не единственными большими животными, обитавшими рядом с людьми.

Здесь нашли останки волка, бурого медведя, копытных, а во время полевого сезона 2026 года – еще и зуб древнего бизона. Для этой части Черниговщины такой вид на стоянке зафиксировали впервые. По словам Дмитрия Ступака, Подесенье привлекало древних людей своими ресурсами.

На "Бужанке 2" археологи зафиксировали три отдельных горизонта заселения, то есть люди возвращались в это место как минимум трижды. Всего за годы исследований здесь собрали более трех тысяч артефактов и костей. Сама стоянка открылась почти случайно лишь в 2003 году. Во время расчистки грунтовой дороги трактор выкопал кость мамонта. Когда Дмитрий Ступак приехал осмотреть место, на поверхности уже были заметны кремневые отломки и обожженные кости. Так под обычной дорогой нашли место, куда люди возвращались еще в конце ледникового периода.