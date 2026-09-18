Крысиный яд, украденные персики и автостоп: как марафон на Олимпиаде едва не обернулся трагедией

В истории мирового спорта случались курьезы, судейские скандалы и роковые ошибки. Но что произошло 30 августа 1904 года на Олимпийских играх в Сент-Луисе, до сих пор не имеет аналогов.

Олимпийский марафон в вот этот день меньше всего напоминал праздник спорта. Он скорее балансировал на грани абсурдного циркового фарса, кровавой борьбы за выживание и медицинского эксперимента над людьми, сообщает Space Daily. Коктейль из крысиного яда для победителя, спортсмены на автомобилях, разграбление садов и погоня от диких собак – это не выдумка сценаристов, а реальные протоколы олимпийского забега.

Адская трасса и нечеловеческий эксперимент

На старт в три часа дня при изнурительной 32-градусной жаре вышли 32 бегуна. Дороги для соревнований никто даже не пытался перекрывать: атлетам приходилось маневрировать между поездами, грузовыми фургонами, трамваями и горожанами, выгуливающими собак. Масла в огонь подливали автомобили с судьями и врачами, которые мчались рядом, поднимая клубы густой пыли прямо в лицо спортсменам.

Ситуацию катастрофически усугубил главный организатор Джеймс Салливан. Одержимый модной в то время идеей изучения обезвоживания, он устроил циничный эксперимент, разрешив лишь одну точку с водой на всей 40-километровой дистанции.

Марафон требует сверхусилий / Фото Pixabay

Последствия не заставили себя ждать: калифорнийца Уильяма Гарсию нашли на обочине без сознания – он наглотался столько каменной пыли, что разорвал слизистую желудка и чудом выжил в реанимации.

Автостоп на трассе и сон в саду

Странности нарастали с каждой милей. Американец Фред Лорц сошел на девятой миле из-за судорог, сел в автомобиль своего менеджера и с ветерком проехал 11 миль, весело махая обессиленным соперникам. Когда машина заглохла, Лорц спокойно выбежал на стадион, вызвал овации публики и уже готовился принимать поздравления как чемпион, пока внимательные зрители не разоблачили обман.

Кубинский почтальон Феликс Карвахаль, который добрался до Игр автостопом, появился на старте в тяжелых повседневных ботинках, рубашке и брюках, которые соперники на скорую руку обрезали ему ножницами по колено. Во время бега Карвахаль болтал с публикой, выхватил у зрителей два персика, забежал в чужой сад, чтобы полакомиться зелеными яблоками, у него начались спазмы в желудке, прилег вздремнуть у дороги – и после всего этого умудрился финишировать четвертым.

А южноафриканского бегуна Лена Тауньяне, который уверенно претендовал на медаль, стая агрессивных бездомных собак загнала на целую милю в сторону от трассы.

Стрихнин, бренди и сомнительное золото

Настоящий кошмар развернулся с официальным триумфатором Томасом Хиксом. Когда за десять миль до финиша он начал падать от истощения и умолял о воде, тренеры лишь обтерли ему губы.

Вместо этого спортсмену дали адскую смесь: сырой яичный белок с сульфатом стрихнина – мощным стимулятором в микродозах, который обычно использовали в качестве крысиного яда. Ближе к финишу дозу стрихнина повторили, щедро запив ее французским бренди.

Охваченный галлюцинациями Хикс уже не понимал, где находится, его кожа посерела, а ноги едва волочились. Тренеры буквально перетащили полубессознательного бегуна через финишную линию на руках, после чего над ним несколько часов трудилась бригада врачей. Хикс выжил и сохранил золотую медаль, но именно этот безумный забег заставил спортивный мир навсегда пересмотреть правила безопасности и заложил основу первых антидопинговых запретов.