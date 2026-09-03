Точка невозврата глобального потепления пройдена: ООН обнародовала шокирующий прогноз о грядущей жаре

Климатический рубеж, который мировое сообщество годами пыталось сохранить в качестве "красной линии" безопасности для планеты, в ближайшие годы будет официально преодолен.

Согласно данным нового доклада Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), средняя глобальная температура неизбежно превысит критическую отметку в 1,5 °C. Теперь главная задача человечества – сделать этот опасный пик как можно короче и ниже, прежде чем перегрев планеты нанесет непоправимый ущерб мировой экономике, экосистемам и жизни людей, сообщает Euronews.

Неизбежный пик: от 1,8 °C до опасных 2,5 °C

Нынешний уровень вредных выбросов не оставляет шансов удержать стабильную планку. При самом благоприятном развитии событий температура поднимется до пиковых 1,8 °C, после чего постепенно начнет снижаться благодаря глобальным усилиям. Однако пессимистические сценарии гораздо тревожнее: если выбросы останутся на нынешнем уровне, мир рискует столкнуться с потеплением на 2,3–2,5 °C.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал сократить временной промежуток этого перегрева до минимума. При этом эксперты особо подчеркивают: новейшие технологии улавливания углерода из атмосферы полезны, но они не заменят реального сокращения промышленных выбросов.

Аппетит искусственного интеллекта против зеленой энергетики

Параллельный отчет Energy Transitions Commission выявил неочевидное препятствие на пути спасения климата: возобновляемая энергетика просто не успевает за безудержным ростом мирового потребления электроэнергии.

Несмотря на то, что ежегодно в альтернативную генерацию вкладывают астрономическую сумму в 1,9 триллиона евро:

новые "зеленые" станции покрывают лишь 40% общего роста спроса;

гигантскую дополнительную нагрузку на сети создает массовое использование кондиционеров из-за аномальной летней жары;

настоящими "пожирателями" энергии стали дата-центры, обслуживающие искусственный интеллект: в 2025 году потребление серверов подскочило на 17%, и к 2030 году этот объем удвоится;

устаревшие электросети не позволяют подключить новые мощности – в Европе в очереди зависли 375 ГВт солнечных и ветровых станций, а в США – рекордные 2300 ГВт.

Спасительный рычаг – быстрый удар по метану

Ключевым краткосрочным решением климатологи называют срочную борьбу с метаном. Этот газ ответственен за примерно 0,5 °C общего потепления, но распадается в воздухе значительно быстрее, чем диоксид углерода.

Ликвидация утечек метана на нефтегазовых месторождениях, переработка пищевых отходов и модернизация свалок способны дать быстрый охлаждающий эффект. В то же время миру необходимо увеличить долю возобновляемой электроэнергии с 34% до 60–70% уже к 2030 году и ускорить переход на чистую энергию в металлургии, отоплении и транспорте.