Похожи как две капли воды: как отличить выдру от норки и при чем здесь континенты

Из-за гибкого удлиненного тела, коротких лап и любви к водоемам евразийскую выдру и инвазивную американскую норку часто путают. Но на самом деле отличить их не так уж и сложно!

Несмотря на внешнее сходство и принадлежность к семейству куницевых, эти два полуводных хищника имеют существенные различия в анатомии, габаритах и поведении, рассказывает Discover wildlife.

Размеры и телосложение

Выдра значительно крупнее, ее вес обычно колеблется от 7 до 12 килограммов (иногда больше), а длина тела взрослой особи с хвостом достигает более метра. А вот норка размером с домашнего хорька весит всего около 1–1,5 килограмма при длине тела 30–45 сантиметров.

Элегантная выдра в воде: смотрите видео

Внешний вид и окрас

Морда и нос

У выдры нос плоский и закругленный, морда шире, тогда как у норки морда заостренная и узкая.

Мех

Выдра обычно бледно-коричневая со светлым, кремово-белым горлом и подбородком. Норка имеет значительно более темную, темно-шоколадную или почти черную окраску, иногда с небольшой белой отметиной исключительно на нижней губе или подбородке.

Хвост

У выдры он мускулистый, толстый у основания и постепенно сужается к кончику, покрыт короткой гладкой шерстью. Хвост норки одинаковой длины и в сухом состоянии выглядит довольно пушистым.

Как они ведут себя на воде

Выдра плавает глубоко, над поверхностью видны в основном только голова и часть спины. Рассекая воду широкой головой, она оставляет за собой широкую дугообразную волну в форме буквы U. Норка держится выше на воде, поэтому над гладью часто видна почти вся линия спины. Ее узкая морда образует острую волну в форме буквы V.

Следы на берегу и поведение

Выдра значительно осторожнее, ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни, а ширина отпечатка ее лапы превышает 2 сантиметра. Ее помет состоит преимущественно из рыбьей чешуи и костей и имеет специфический, нерезкий мускусно-рыбный запах.

Норка гораздо смелее, ее нередко можно заметить среди бела дня, а отпечатки лап мелкие – около 1 сантиметра в ширину. Помет норки черный, содержит перья, шерсть грызунов и мелкие кости и имеет крайне резкий и неприятный запах.