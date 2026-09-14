Окаменевшая сенсация: как одно перо рассказало, как птицы пережили вымирание динозавров после удара астероида

Около 66 миллионов лет назад падение гигантского астероида стерло с лица Земли господствующих властелин планеты – величественных динозавров. Тогда же погибло и подавляющее большинство пернатых существ того времени.

Выжить в глобальной катастрофе удалось лишь крошечной ветви под названием Neornithes, от которой произошли абсолютно все современные птицы нашей планеты. Наконец стало понятно, как именно эта группа сумела пережить ядерную зиму мелового периода, рассказывает The Independent.

Разгадка скрывалась в самом неожиданном месте – в куске окаменелого помета хищного динозавра, который сохранил идеальный образец древнего оперения. Невероятную находку сделали в знаменитой формации Хелл-Крик в штате Монтана.

Исследователь Дэвид ДеМар-младший случайно наткнулся на красновато-коричневый камень размером с половину мяча для гольфа – типичный копролит, то есть окаменевшие экскременты. Рассмотрев находку через лупу, ученый не поверил своим глазам: на поверхности отчетливо проступала тончайшая структура птичьего пера.

Перо, которое помогло разгадать тайну / Фото Музея Филда (Чикаго)

Дальнейшая компьютерная томография показала целую сокровищницу. Внутри сохранились кости ног древней водоплавающей птицы из группы гесперорнитиформ, чешуйки панцирной рыбы гар и несколько безупречно законсервированных перьев.

Ранее считалось, что птицы Neornithes выжили благодаря жизни у водоемов, которые защитили их от выжженного апокалипсиса. Однако гесперорнитиформы тоже жили у воды и ныряли за рыбой, но полностью исчезли вместе с тираннозаврами.

Исследование структуры найденного пера подтвердило революционную теорию: секрет заключался в особенностях теплоизоляции и механизме линьки. Птицы-неудачники мелового периода сочетали современное водонепроницаемое оперение с примитивным, пушистым динозавровым покровом и сбрасывали его слишком резко, оставаясь совершенно беззащитными перед катастрофическим похолоданием после удара астероида.