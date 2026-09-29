Он достигает высоты 10-этажного здания и живет 400 лет: внутри – крошечные "вертолеты"

Платан легко не заметить среди других больших деревьев, пока не присмотришься к нему повнимательнее. Он может вырастать примерно до высоты 10-этажного дома, жить несколько сотен лет и каждый год сбрасывать сотни крылатых семян, которые вращаются в воздухе, словно маленькие вертолеты.

Именно эта способность семян медленно кружиться во время падения делает платан особенно узнаваемым осенью. Но он интересен не только этим, отмечает Discover wildlife.

Это выносливое дерево, которое хорошо переносит городские условия и может оказаться важным в будущем, когда климат станет теплее и суше. В Великобритании к платану долгое время относились несколько неоднозначно, поскольку он не является местным видом. Считается, что его завезли с материковой Европы примерно в XVI веке. Из-за этого его экологическую и ландшафтную ценность часто недооценивали.

Почему платан считают настоящим гигантом?

Взрослый платан может вырастать на десятки метров в высоту и жить около 400 лет. В благоприятных условиях это большое, массивное дерево с широкой кроной, которое способно десятилетиями оставаться заметной частью ландшафта.

Особенно легко узнать его осенью. В это время дерево сбрасывает крылатые семена, которые во время падения начинают вращаться. Такая форма помогает семенам улетать дальше от материнского дерева и заселять новые участки. Именно благодаря этим маленьким "вертолетам" платан часто хорошо распространяется без помощи человека.

Платан – удивительное дерево / Фото Unspash

Почему интерес к платанам может возрасти?

На протяжении многих лет платаны не всегда охотно использовали в озеленении, особенно там, где предпочтение отдавали местным видам. Однако отношение постепенно меняется. Платаны хорошо переносят сложные условия, могут расти в городах и считаются достаточно устойчивыми к изменениям окружающей среды. Именно эта выносливость может стать их главным преимуществом в будущем.

На фоне изменения климата деревья, способные выдерживать жару, засуху и нестабильные условия, становятся все более важными для городских парков и зеленых зон. Поэтому дерево, которое долгое время воспринималось просто как чужеродный вид с забавными крылатыми семенами, может оказаться гораздо ценнее для будущих ландшафтов.