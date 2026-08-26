На проводе – смертельное напряжение, но птица жива: почему ее не убивает током

Стаи воробьев или ласточек, беззаботно сидящие на толстых проводах линий электропередачи под напряжением в тысячи вольт, – привычная картина как для городов, так и для деревень. Однако мало кто знает, почему птиц не поражает ток.

Казалось бы, любое прикосновение к таким кабелям должно быть смертельным, однако птицы чувствуют себя вполне комфортно, рассказывает History of Simple Things.

Секрет заключается не в необычной биологии пернатых или изоляции на их лапках, а в базовых законах физики. Электрический ток – это направленное движение электронов, которое всегда выбирает путь наименьшего электрического сопротивления и возникает только при наличии разности потенциалов (напряжения) между двумя точками.

Когда птица садится на один провод, обе ее лапки касаются участка с абсолютно одинаковым электрическим потенциалом. Поскольку тело птицы имеет значительно более высокое сопротивление, чем медный или алюминиевый кабель, электронам гораздо легче бежать дальше по металлу, обходя живой организм.

Почему птиц не поражает током: смотрите видео

Принцип действия совершенно иной, когда к проводу прикасается человек, стоящий босиком или в обычной обуви на земле. Потенциал поверхности земли равен нулю, тогда как в высоковольтном кабеле он может достигать десятков тысяч вольт. В этом случае возникает колоссальная разность напряжений, и тело человека становится удобным проводником, через который ток мгновенно уходит в грунт с катастрофическими последствиями.

Птица же висит в воздухе и не имеет никакой связи с землей, поэтому замкнутый круг просто не образуется. Это явление легко представить на примере быстрой горной реки. Металлическая проволока – это мощное русло, а птица на ней – крошечный сухой островек посреди течения. Вода продолжает нестись своим привычным путем и не поднимается на холм, потому что для нее нет выхода.

Несмотря на это, птицы не являются полностью неуязвимыми перед током. Настоящая угроза возникает тогда, когда пернатый одновременно касается двух разных объектов – например, сидит на проводе и случайно касается крылом, клювом или хвостом металлической опоры, траверсы или соседнего кабеля с другой фазой. В этот момент цепь замыкается, возникает короткое замыкание, и ток огромной силы проходит через тело.

Именно из-за этого чаще всего страдают большие птицы с широким размахом крыльев: аисты, ястребы, цапли, совы и орлы. Для защиты редких видов энергетики устанавливают на высоковольтных опорах специальные изоляционные кожухи, защитные полимерные накладки и сигнальные маркеры, которые сводят к минимуму риск трагического контакта.